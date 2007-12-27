Реферат по литературе

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки216 просмотров
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Необходимо написать два реферат-сочинения по литературе, 11класс - раскрывая тему, с цитатами, грамотно.

Темы: Две России ХХ века: советская литература 20-х – 30-х годов и литература русского зарубежья,

Россия XIX века в поисках "героя нашего времени" (от Пушкина до Льва Толстого).

Объем 8-10листов, срок обговорим. Оплата WM, ЯндексДеньги.

Пожалуйста, оценивайте свои возможности прежде, чем предложить услуги.

16 лет назад
taktonezhnee
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
vestalka
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
Отлично сделана работа! Очень качественно, быстро, с пониманием тем и их раскрытием. Спасибо большое!
С заказчиком очень приятно работать. Знает, чего хочет, может объяснить. Оплата проведена точно по договоренности.