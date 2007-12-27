Реферат по литературе

Нужно сделать курсовую работу по теме: "Теории языков программирования и методы трансляции". Прилагаю методичку, где подробно описаны методы применяемые в курсовой работе. Тут лежит методичка http://dump.ru/files/n/n8850818306/ Программу надо написать на Microsoft Visual C++ 6.0 с использованием программ ...
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Необходимо написать два реферат-сочинения по литературе, 11класс - раскрывая тему, с цитатами, грамотно.
Темы: Две России ХХ века: советская литература 20-х – 30-х годов и литература русского зарубежья,
Россия XIX века в поисках "героя нашего времени" (от Пушкина до Льва Толстого).
Объем 8-10листов, срок обговорим. Оплата WM, ЯндексДеньги.
Пожалуйста, оценивайте свои возможности прежде, чем предложить услуги.
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