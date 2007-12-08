Курсовая на MS C++ 6.0

Нужно сделать курсовую работу по теме: "Теории языков программирования и методы трансляции".

Прилагаю методичку, где подробно описаны методы применяемые в курсовой работе.

Тут лежит методичка http://dump.ru/files/n/n8850818306/

Программу надо написать на Microsoft Visual C++ 6.0 с использованием программ Yacc или Lexx или Bizon.

В программе желательно делать побольше пояснений, чтобы я мог объяснить принцип её работы преподавателю.

И оформить всё это в виде курсовой работы.

Задания в методичке даны в самом конце. Нужно сделать первое задание.

1 Задание: Конвертер исходника с Си++ в Паскаль

аська 229-687-281