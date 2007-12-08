Курсовая на MS C++ 6.0

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки276 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать курсовую работу по теме: "Теории языков программирования и методы трансляции".

Прилагаю методичку, где подробно описаны методы применяемые в курсовой работе.

Тут лежит методичка http://dump.ru/files/n/n8850818306/

Программу надо написать на Microsoft Visual C++ 6.0 с использованием программ Yacc или Lexx или Bizon.

В программе желательно делать побольше пояснений, чтобы я мог объяснить принцип её работы преподавателю.

И оформить всё это в виде курсовой работы.

Задания в методичке даны в самом конце. Нужно сделать первое задание.

1 Задание: Конвертер исходника с Си++ в Паскаль

аська 229-687-281

16 лет назад
Mike_T
Гость 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранные исполнители
coderbp
Alexander 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$100
1 день
kapa76
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$100
grand_maestro
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$100
Взял проект и исчез. В аське молчит. Хотя тут появляется. ОЧЕНЬ подвел меня. Держите "-", товарищ.