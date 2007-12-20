Нужно сделать курсовую работу по теме: "Теории языков программирования и методы трансляции". Прилагаю методичку, где подробно описаны методы применяемые в курсовой работе. Тут лежит методичка http://dump.ru/files/n/n8850818306/ Программу надо написать на Microsoft Visual C++ 6.0 с использованием программ ...
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Тема работы: Контрольная по информатике
Объем работы: 20-25 страниц
Срок: на работу будет 5 дней
Детали:
Контрольное задание для студентов и слушателей заочной формы обучения
факультета «Экономики и менеджмента» по дисциплине
«ИНФОРМАТИКА»
(ЧАСТЬ 1)
Тема 1. Понятие информатики и её структура.
1. Проблемы повышения производительности управленческого труда и информатизации бухгалтерской, планово-экономической деятельности.
2. Теоретические основы информатики.
3. Понятие, классификация и свойства информации.
Тема 2. Основные понятия и принцип работы компьютера.
1. История развития вычислительной техники.
2. Представление информации в ПЭВМ. Системы счисления компьютера.
3. Файловая структура её назначение.
4. Аппаратное обеспечение, их виды и назначения в современных ПК. Понятие открытой архитектуры.
5. Средства мультимедиа.
Тема 3. Программное обеспечение ПЭВМ.
1. Категории программного обеспечения.
2. История развития операционных систем.
3. Основные элементы ОС. Объекты WINDOWS.
4. Пользовательский интерфейс WINDOWS XP.
5. Средства оптимизации работы ПК и настройки всех модулей.
6. Программы - утилиты. Программы – оболочки. Архиваторы.
7. Состав и назначение пакета программ MS OFFICE. Общие характеристики.
Тема 4. Защита от компьютерных вирусов
1. Антивирусные программы.
2. Компьютерные вирусы.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Новая энциклопедия PC. Самое полное и доступное руководство для пользователя. Изд. «Эксмо» 2003.
2. Берлинер Э.М. Microsoft Windows XP. Руководство пользователя. Изд. «Бином» 2004.
3. Microsoft Office XP. Учебный курс. 2004.
4. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Издание 7-е М.: «Финансы и статистика», 1996.
5. Ахметов К. Курс молодого бойца. Самоучитель по информатике. Изд. «Русская редакция» 2003.
6. Левен А. Самоучитель полезных программ. Изд. «Питер» 2002.
7. Гончаров А. Компьютер для менеджера. Изд. «Питер» 2000.
8. Першиков В.Л., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике. М., «Финансы и статистика», 2000.
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