Контрольная по бухучету

Здраствуйте! Необходима информация о телестудии (размещение и функциональное назначение зон, помещений, технология и особенности производства). Это будет рефератом для студента-архитектора (очень желательно не менее 40 страниц) Картинки - не обязательно. Предпочтение отдаю живущим в Украине, ...