Информация по гостинице Интурист

$6
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки235 просмотров
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Пожалуйста! Срочно нужна информация до 16:00 11 декабря. Тема: "Специфика и особенности гостиничной цепи Интурист". Понимаю, что тема не актуальная, я к сожалению ничего не нашла, а сроки сдачи неожиданно сократили. Я согласна на информацию в любом виде - главное по теме. Для сведений - 5 курс, предмет "Мировая индустрия гостеприимства" (если поможет). Объем хоть 2-3 листочка. Скомпановать могу сама - главное сроки! Гарантирую 150 рублей на вебмани:) Спасибо за внимание:)

16 лет назад
vanilli
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранные исполнители
kvenlyn
Игорь 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$6
Спасибо большое! То что нужно, оперативно и без проблем!
сотрудничеством доволен)
tiba
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$6
Спасибо огромное! Все отлично!