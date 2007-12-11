Информация по гостинице Интурист

Пожалуйста! Срочно нужна информация до 16:00 11 декабря. Тема: "Специфика и особенности гостиничной цепи Интурист". Понимаю, что тема не актуальная, я к сожалению ничего не нашла, а сроки сдачи неожиданно сократили. Я согласна на информацию в любом виде - главное по теме. Для сведений - 5 курс, предмет "Мировая индустрия гостеприимства" (если поможет). Объем хоть 2-3 листочка. Скомпановать могу сама - главное сроки! Гарантирую 150 рублей на вебмани:) Спасибо за внимание:)