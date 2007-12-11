Диплом технический

$250
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Модернизация мотального механизма кольцепрядильноц машины П-76-5М4". Объем 65-75 страниц. Срок: конец

декабря 2007 - начало января 2008 (8-9 число).

16 лет назад
T777
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад