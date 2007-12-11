Диплом технический

В ближайшие дни мне нужно сдать зачетную лаб. работу. В делфях надо сделать проигрыватель мультимедиа. Торговаться не буду: 10 баксов мое последнее предложение+ отзыв от меня. Если у кого-то есть готовый, то можете предложить его. Но ...