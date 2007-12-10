Нужно сделать курсовую работу по теме: "Теории языков программирования и методы трансляции". Прилагаю методичку, где подробно описаны методы применяемые в курсовой работе. Тут лежит методичка http://dump.ru/files/n/n8850818306/ Программу надо написать на Microsoft Visual C++ 6.0 с использованием программ ...
Упражнение по Java в JBuilder JDK 1.4 Swing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется выполнить упражнение по Яве в JBuilder c JDK 1.4 и Swing. Уровень -
для начинающих. Подробное задание будет выслано отдельно.
Проект представляет собой простенькую программу складского учета. Данные
хранятся в CSV-файле. Предлагаю краткое описание.
Строка содержит номер артикула, наименование, количество на складе,
критическое количество товара и цену.
Окно содержит две маски.
Первая состоит из 5 полей ввода для данных (см. выше) и кнопок "Новый
артикул", "Поиск", "Удалить", "ОК" плюс 4 кнопки навигации >,
После нажатия на "Новый артикул" поля обнуляются. При нажатии на ок
происходит верификация данных и ввод в файл. При нажатии поиск проводится
поиск по введенным в поля параметрам и отбражение найденной строки в
соответствующих полях ввода. При удалении удаляется соответствующая строка и
отображается следующая. Кнопки прокрутки выбирают следующую строку и
отображают информацию в полях ввода. Навигация указывает на номер строки в
файле, например "Артикул 2 из 35".
Маска #2 содержит два поля ввода для указания номера артикула и количества
плюс две кнопки "Приход" и "Расход". При расходе нужно проверять критическое
количество единиц товара и остаток, который должен быть больше или равным
нулю. При остатке, равном меньшему числу единиц, чем критическое количество,
нужно выдать предупреждение.
Код должен быть написан в соответствии требованиям ООП и содержать обработку
ошибок try catch там, где надо.
Срок: желательно до 27 декабря 2007. Оплата пейпалом в евро. При этом возможна
предоплата после сдачи кода проекта с половиной работающих кнопок. Или оплата
в рублях вебмани, но без предоплаты. При этом платеж вебмани будет совершен
не ранее 10 января 2008 г.
Кандидатов прошу слать краткое резюме и образцы кода или портфолио плюс
контактные данные (телефон, факс, скайп, мейл и тп) Конкретное задание
вышлю "победителю". Оно представляет собой дополнения, конкретизирующие, КАК
нужно программировать, определения основных методов и классов.
.Желательно знание немецкого, так как текст задания на немецком. Для
невладеющих переведу.
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