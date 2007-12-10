Упражнение по Java в JBuilder JDK 1.4 Swing

Требуется выполнить упражнение по Яве в JBuilder c JDK 1.4 и Swing. Уровень -

для начинающих. Подробное задание будет выслано отдельно.

Проект представляет собой простенькую программу складского учета. Данные

хранятся в CSV-файле. Предлагаю краткое описание.

Строка содержит номер артикула, наименование, количество на складе,

критическое количество товара и цену.

Окно содержит две маски.

Первая состоит из 5 полей ввода для данных (см. выше) и кнопок "Новый

артикул", "Поиск", "Удалить", "ОК" плюс 4 кнопки навигации >,

После нажатия на "Новый артикул" поля обнуляются. При нажатии на ок

происходит верификация данных и ввод в файл. При нажатии поиск проводится

поиск по введенным в поля параметрам и отбражение найденной строки в

соответствующих полях ввода. При удалении удаляется соответствующая строка и

отображается следующая. Кнопки прокрутки выбирают следующую строку и

отображают информацию в полях ввода. Навигация указывает на номер строки в

файле, например "Артикул 2 из 35".

Маска #2 содержит два поля ввода для указания номера артикула и количества

плюс две кнопки "Приход" и "Расход". При расходе нужно проверять критическое

количество единиц товара и остаток, который должен быть больше или равным

нулю. При остатке, равном меньшему числу единиц, чем критическое количество,

нужно выдать предупреждение.

Код должен быть написан в соответствии требованиям ООП и содержать обработку

ошибок try catch там, где надо.

Срок: желательно до 27 декабря 2007. Оплата пейпалом в евро. При этом возможна

предоплата после сдачи кода проекта с половиной работающих кнопок. Или оплата

в рублях вебмани, но без предоплаты. При этом платеж вебмани будет совершен

не ранее 10 января 2008 г.

Кандидатов прошу слать краткое резюме и образцы кода или портфолио плюс

контактные данные (телефон, факс, скайп, мейл и тп) Конкретное задание

вышлю "победителю". Оно представляет собой дополнения, конкретизирующие, КАК

нужно программировать, определения основных методов и классов.

.Желательно знание немецкого, так как текст задания на немецком. Для

невладеющих переведу.