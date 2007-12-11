Задачи по вышке

Нужно сделать курсовую работу по теме: "Теории языков программирования и методы трансляции". Прилагаю методичку, где подробно описаны методы применяемые в курсовой работе. Тут лежит методичка http://dump.ru/files/n/n8850818306/ Программу надо написать на Microsoft Visual C++ 6.0 с использованием программ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо до 20.12 решить задачи по высшей математике.
Задачи пришлю на электронную почту.
- Похожие заказы
- $100Рефераты, Курсовые и Дипломы3 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать два реферат-сочинения по литературе, 11класс - раскрывая тему, с цитатами, грамотно. Темы: Две России ХХ века: советская литература 20-х – 30-х годов и литература русского зарубежья, Россия XIX века в поисках "героя нашего времени" ...Завершен16 лет назад
задание индивидуальноРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Сроки не ограниченыЗавершен16 лет назад
задания приведены в приложении.Завершен16 лет назад
- $50
Требуется выполнить упражнение по Яве в JBuilder c JDK 1.4 и Swing. Уровень - для начинающих. Подробное задание будет выслано отдельно. Проект представляет собой простенькую программу складского учета. Данные хранятся в CSV-файле. Предлагаю краткое описание. Строка содержит ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
В ближайшие дни мне нужно сдать зачетную лаб. работу. В делфях надо сделать проигрыватель мультимедиа. Торговаться не буду: 10 баксов мое последнее предложение+ отзыв от меня. Если у кого-то есть готовый, то можете предложить его. Но ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Заказ 1060-KON Тема работы: Контрольная по информатике Объем работы: 20-25 страниц Срок: на работу будет 5 дней Детали: Контрольное задание для студентов и слушателей заочной формы обучения факультета «Экономики и менеджмента» по дисциплине «ИНФОРМАТИКА» (ЧАСТЬ 1) Тема 1. Понятие информатики и её структура. 1. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Вариант контрольной 30. Сроки выполнения не ограничены.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать 3 лабораторные работы по имитационному моделированию на GPSS World. Подробное описание во вложении.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт16 лет назад