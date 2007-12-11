2 задачи для студента

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок319 просмотров
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Необходимо написать 2 программы по компьютерному моделированию

физических процессов.

Более подробно при обращении.

Язык Delphi желательно знание физики.

обеспечу необходимыми учебниками.

бюджет 20-30 долларов.

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16 лет назад
WEIDER
Россия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад