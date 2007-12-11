Лабораторка по GPSS

Необходимо сделать курсовой: работа с линейными списками, С++. В курсовом - Включение элементов в список (в начало, конец середину), исключение из списка, сортировка по возрастанию. Элементы списка - любые цифры. Делать с помощью структур с указателями. Если в DOS ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание нужно сдать до 14 декабря.
Вот задание:
На регулировочный участок цеха через случайные интервалы времени, в среднем
через каждые 30 минут, поступают по два агрегата. Сначала все агрегаты
проходят первичную регулировку, которая осуществляется для двух агрегатов
одновременно и занимает около 30 минут. Из промежуточного накопителя, куда
попадают агрегаты, прошедшие первичную регулировку, они поступают попарно на
вторичную регулировку, которая выполняется в среднем за 30 минут. Не
прошедшие первичную регулировку агрегаты поступают в другой промежуточный
накопитель, а из него - на полную регулировку, которая занимает в среднем
100 минут для каждого агрегата. До тех пор, пока процесс регулировки для
одних агрегатов не закончится, следующие агрегаты на регулировку не
принимаются. Все величины, заданные средними значениями, распределены по
экспоненциальному закону.
Смоделировать работу участка в течение 100 часов. Определить вероятность
ненормального завершения процесса первичной регулировки и загрузку
накопителя агрегатами, нуждающимися в полной регулировке.
В задании есть неопределенность: условие прохождения/непрохождения первичной
регулировки.
Поэтому это условие задашь сам так, чтобы было проще выполнять работу.
Требования к коду:
1. Обязательные подробные комментарии к каждой строке.
Требования к работе:
1. Использование EXPERIMENT.
2. Отчет формируется по прикрепленному образцу http://dump.ru/files/n/n06859559/
пишите в аську 229-687-281
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $250
задание по почтеЗакрыт16 лет назад
Есть 17 ссылок литературы у которых не хватает названия статьи или книги (есть только авторы, издательство, год и проч.) Соответественно надо сходить в крупную библиотеку москвы или питера, найти их по каталогу и выписать названия и ...Завершен16 лет назад
"История экономических учений" и по эстетике: "Технический дизайн" Каждый по 17 страниц. * Введение * Содержание * Заключение * Литература Пишите цену и сроки.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо решить несколько задач по статистике, своих знаний не хватает. Задания в приложении.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Модернизация мотального механизма кольцепрядильноц машины П-76-5М4". Объем 65-75 страниц. Срок: конец декабря 2007 - начало января 2008 (8-9 число).Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $6
Пожалуйста! Срочно нужна информация до 16:00 11 декабря. Тема: "Специфика и особенности гостиничной цепи Интурист". Понимаю, что тема не актуальная, я к сожалению ничего не нашла, а сроки сдачи неожиданно сократили. Я согласна на информацию ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $50
Необходимо до 20.12 решить задачи по высшей математике. Задачи пришлю на электронную почту.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗавершен16 лет назад
задания приведены в приложении.Завершен16 лет назад
- $50
Требуется выполнить упражнение по Яве в JBuilder c JDK 1.4 и Swing. Уровень - для начинающих. Подробное задание будет выслано отдельно. Проект представляет собой простенькую программу складского учета. Данные хранятся в CSV-файле. Предлагаю краткое описание. Строка содержит ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт16 лет назад