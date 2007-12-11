Лабораторка по GPSS

Задание нужно сдать до 14 декабря.

Вот задание:

На регулировочный участок цеха через случайные интервалы времени, в среднем

через каждые 30 минут, поступают по два агрегата. Сначала все агрегаты

проходят первичную регулировку, которая осуществляется для двух агрегатов

одновременно и занимает около 30 минут. Из промежуточного накопителя, куда

попадают агрегаты, прошедшие первичную регулировку, они поступают попарно на

вторичную регулировку, которая выполняется в среднем за 30 минут. Не

прошедшие первичную регулировку агрегаты поступают в другой промежуточный

накопитель, а из него - на полную регулировку, которая занимает в среднем

100 минут для каждого агрегата. До тех пор, пока процесс регулировки для

одних агрегатов не закончится, следующие агрегаты на регулировку не

принимаются. Все величины, заданные средними значениями, распределены по

экспоненциальному закону.

Смоделировать работу участка в течение 100 часов. Определить вероятность

ненормального завершения процесса первичной регулировки и загрузку

накопителя агрегатами, нуждающимися в полной регулировке.

В задании есть неопределенность: условие прохождения/непрохождения первичной

регулировки.

Поэтому это условие задашь сам так, чтобы было проще выполнять работу.

Требования к коду:

1. Обязательные подробные комментарии к каждой строке.

Требования к работе:

1. Использование EXPERIMENT.

2. Отчет формируется по прикрепленному образцу http://dump.ru/files/n/n06859559/

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