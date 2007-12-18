Найти литературные ссылки

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Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок278 просмотров
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Есть 17 ссылок литературы у которых не хватает названия статьи или книги (есть только авторы, издательство, год и проч.)

Соответественно надо сходить в крупную библиотеку москвы или питера, найти их по каталогу и выписать названия и недостающие реквизиты. вот и все.

Ваша цена и срок? надо срочно.

16 лет назад
GameEra
40 летСША
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
bevl
62 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$16
3 дня
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