Найти литературные ссылки

Необходимо сделать курсовой: работа с линейными списками, С++. В курсовом - Включение элементов в список (в начало, конец середину), исключение из списка, сортировка по возрастанию. Элементы списка - любые цифры. Делать с помощью структур с указателями. Если в DOS ...
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Есть 17 ссылок литературы у которых не хватает названия статьи или книги (есть только авторы, издательство, год и проч.)
Соответественно надо сходить в крупную библиотеку москвы или питера, найти их по каталогу и выписать названия и недостающие реквизиты. вот и все.
Ваша цена и срок? надо срочно.
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