Найти литературные ссылки

Есть 17 ссылок литературы у которых не хватает названия статьи или книги (есть только авторы, издательство, год и проч.)

Соответественно надо сходить в крупную библиотеку москвы или питера, найти их по каталогу и выписать названия и недостающие реквизиты. вот и все.

Ваша цена и срок? надо срочно.