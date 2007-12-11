Два реферата

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки256 просмотров
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"История экономических учений" и по эстетике: "Технический дизайн"

Каждый по 17 страниц.

* Введение

* Содержание

* Заключение

* Литература

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16 лет назад
Cave
Беларусь
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов