Лабораторки в экселе

Задание нужно сдать до 14 декабря. Вот задание: На регулировочный участок цеха через случайные интервалы времени, в среднем через каждые 30 минут, поступают по два агрегата. Сначала все агрегаты проходят первичную регулировку, которая осуществляется для двух ...