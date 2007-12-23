Лабораторки в экселе

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен7 заявок295 просмотров
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Нужно сделать лабораторки в ЭКСЕЛЕ по предмету "Линейная оптимизация"

(транспортная задача и т.п.)

Задание качайте по ссылке http://dump.ru/files/n/n6108732012/

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16 лет назад
Mike_T
Гость 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Mishustik
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$60
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С понтом деньги ушли на другой проект. Не оплачивает проделанную работу. Кидает . Не верьте. Жаль лишь потраченного времени, которое ушло на недобросовестного заказчика. Большой минус.