Нарисание ПЗ к курсовому С++ . Есть пример.

Необходимо сделать курсовой: работа с линейными списками, С++. В курсовом - Включение элементов в список (в начало, конец середину), исключение из списка, сортировка по возрастанию. Элементы списка - любые цифры. Делать с помощью структур с указателями. Если в DOS ...
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Здравствуйте. Есть пример, нужно написать ПЗ к курсовому по C++
Важно уметь рисовать диаграммы вариантов использования, классов, последовательности, состояний.
В воскресенье ближе к ночи - срок.
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