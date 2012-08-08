vyborg76

Владимир Федоров vyborg76

 
50 летРоссия/Выборг
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для Елены (Grizalina)
Отличный заказчик! Всегда на связи, хорошее тз и общение. Мои рекомендации!
Очень хороший дизайнер, все четко и в срок делает. К доработкам относится с пониманием. Прекрасно выполненная работа. Спасибо!!!
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