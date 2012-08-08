$250
Создание логотипа и буклета для клининговой компании.
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
Создание логотипа и буклета для клининговой компании.
Необходимо разработать логотип для клининговой компании, а также предложить слоган. Направление деятельности фирмы: профессиональная уборка жилых и комерческих помещений любой сложности, уборка прилегающих территорий. Цветовая гамма: на выбор исполнителя Также требуется разработка макета брошюры: Размер евробуклет, ориентация горизонтальная. Должна ...