Начинающий фрилансер!

Начинающий фрилансер который ищет заказы для своего портфолио.

Всю жизнь я связан с текстом и его написанием, продажей и рекламой. Рассматриваю фриланс биржи как материал для оттачивания своих навыков, а так же как и дополнительный источник дохода.

Учился на журналиста, работаю в агенстве недвижимости, так что не трудно догадаться что моя основная задача - научить продавать, делать продаваемые красивые текста.