Начинающий фрилансер!
Начинающий фрилансер который ищет заказы для своего портфолио.
Всю жизнь я связан с текстом и его написанием, продажей и рекламой. Рассматриваю фриланс биржи как материал для оттачивания своих навыков, а так же как и дополнительный источник дохода.
Учился на журналиста, работаю в агенстве недвижимости, так что не трудно догадаться что моя основная задача - научить продавать, делать продаваемые красивые текста.
Сценарии
нет отзывов
$1/час
от $10от 3 дней
#22
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#106
Продающие тексты
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#635
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#3873