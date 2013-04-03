Требуются базовые навыки работы с 1с по редактированию справочников и документов. Требуется произвести очистку справочников, и ввести нужные элементы. Ждем от вас цены за услуги и ваш скайп.
1С-программирование2 заявки
Закрыт
12 лет назад
Требуются базовые навыки работы с 1с по редактированию справочников и документов. Требуется произвести очистку справочников, и ввести нужные элементы. Ждем от вас цены за услуги и ваш скайп.
Нужен системный администратор который сможет поднять на сервере стандартные сервисы такие как: ftpd, named, apache mod_php, mysqld... а так же способен сконфигурировать их правильную работу. Укажите ...