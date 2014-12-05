waferatto_rich

Екатерина waferatto_rich

 
33 годаРоссия/Пермь
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Контент-менеджер для Вашего интернет-магазина или сайта

Работаю в сфере Интернет 3 года.

Изначально работала в двух екатеринбургских компаниях на должности smm-специалист.

На данный момент предоставляю услуги контент-менеджера (более 2 лет). Занимаюсь рерайт текстов, оформлением для юзабилити текста. 

Оплата постфакт, но по определенной схеме: 

 до 1000 рублей - после выполнения всей работы

от 1000 рублей - по этапам работы или по партиям карточек (50, 100 и далее)

Рерайт текста
Наполнение сайтов
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$10/час
от $20от 3 дней
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