Контент-менеджер для Вашего интернет-магазина или сайта

Работаю в сфере Интернет 3 года.

Изначально работала в двух екатеринбургских компаниях на должности smm-специалист.

На данный момент предоставляю услуги контент-менеджера (более 2 лет). Занимаюсь рерайт текстов, оформлением для юзабилити текста.

Оплата постфакт, но по определенной схеме:

до 1000 рублей - после выполнения всей работы

от 1000 рублей - по этапам работы или по партиям карточек (50, 100 и далее)