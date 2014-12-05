Контент-менеджер для Вашего интернет-магазина или сайта
Работаю в сфере Интернет 3 года.
Изначально работала в двух екатеринбургских компаниях на должности smm-специалист.
На данный момент предоставляю услуги контент-менеджера (более 2 лет). Занимаюсь рерайт текстов, оформлением для юзабилити текста.
Оплата постфакт, но по определенной схеме:
до 1000 рублей - после выполнения всей работы
от 1000 рублей - по этапам работы или по партиям карточек (50, 100 и далее)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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