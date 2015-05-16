Решение задач дизайном
Веб-дизайнер.
Работаю с задачами разной сложности.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
От себя гарантирую:
1. Внимание к деталям;
2. Качественную работу соответствующую цене;
3. На связи в оговоренный срок.
4. Занимаюсь только одним проектом по распределению сроков, не беру кучу задач на одно и то же время;
Также при необходимости есть связь с хорошим программистом имеющим довольно много отзывов на данном ресурсе. Работаем с ним вместе давно и реализуем качественным продукт. Так сказать, к отличному дизайну отличная программная реализация.
Портфолио: http://www.coroflot.com/walkerdsgn
Связь: через сайт, почта [email protected] и скайп: massmurederer;
Спасибо за внимание и хорошего дня!
Дизайн мобильных приложений
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