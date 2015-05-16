Решение задач дизайном

Веб-дизайнер.

Работаю с задачами разной сложности.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

От себя гарантирую:

1. Внимание к деталям;

2. Качественную работу соответствующую цене;

3. На связи в оговоренный срок.

4. Занимаюсь только одним проектом по распределению сроков, не беру кучу задач на одно и то же время;

Также при необходимости есть связь с хорошим программистом имеющим довольно много отзывов на данном ресурсе. Работаем с ним вместе давно и реализуем качественным продукт. Так сказать, к отличному дизайну отличная программная реализация.

Портфолио: http://www.coroflot.com/walkerdsgn

Связь: через сайт, почта [email protected] и скайп: massmurederer;

Спасибо за внимание и хорошего дня!