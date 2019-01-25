Окончил физико-математическую школу при университете.
Окончил механико-математический факультет университета, отделение прикладной математики.
Специальность - математика, специализация - применение средств вычислительной техники.
После окончания университета все время работаю разработчиком программного обеспечения.
Веб-программирование - c 2006 года (14 лет).
Специализация Drupal c 2010 года (drupal 5, drupal 6, drupal 7, drupal 8) - 10 лет практики.
Создание с нуля drupal-сайтов по psd-макетам заказчика .
Все выполненные работы делал индивидуально.
Мои основные работы (сделаны по psd-макетам заказчика мной единолично):
адаптивный дизайн :
eurocafe.by – drupal 7
адаптивная тема на базе темы drupal.org/project/omega (omega 4)
неадаптивные сайты :
eclab.by – drupal 7
eurocenter.by – drupal 7
n-europe.eu – drupal 6
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