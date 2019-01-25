wauthor

Юрий wauthor

 
48 летРоссия/Таганрог
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-программист, Drupal

Окончил физико-математическую школу при университете.

Окончил механико-математический факультет университета, отделение прикладной математики.

Специальность - математика, специализация - применение средств вычислительной техники.

После окончания университета все время работаю разработчиком программного обеспечения.

Веб-программирование - c 2006 года (14  лет).

Специализация Drupal c 2010 года (drupal 5, drupal 6, drupal 7, drupal 8) - 10 лет практики.

Создание с нуля  drupal-сайтов по psd-макетам заказчика .

Все выполненные работы делал индивидуально.

Мои основные работы (сделаны по psd-макетам заказчика мной единолично):

адаптивный дизайн  :

  eurocafe.by – drupal 7

  адаптивная тема на базе темы drupal.org/project/omega (omega 4)

неадаптивные сайты :

  eclab.by – drupal 7

  eurocenter.by – drupal 7

  n-europe.eu – drupal 6

Drupal
недостаточно оценок
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$10
средняя цена заказа
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cutecode
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
На drupal создать страницу-анкету с выводом результатов опроса
класс
Очень приятно было работать с Александром
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
$8/час
от $40от 2 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$8/час
от $100от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$8/час
от $40от 2 дней
нет рейтинга