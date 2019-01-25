Веб-программист, Drupal

Окончил физико-математическую школу при университете.

Окончил механико-математический факультет университета, отделение прикладной математики.

Специальность - математика, специализация - применение средств вычислительной техники.

После окончания университета все время работаю разработчиком программного обеспечения.

Веб-программирование - c 2006 года (14 лет).

Специализация Drupal c 2010 года (drupal 5, drupal 6, drupal 7, drupal 8) - 10 лет практики.

Создание с нуля drupal-сайтов по psd-макетам заказчика .

Все выполненные работы делал индивидуально.

Мои основные работы (сделаны по psd-макетам заказчика мной единолично):

адаптивный дизайн :

eurocafe.by – drupal 7

адаптивная тема на базе темы drupal.org/project/omega (omega 4)

неадаптивные сайты :

eclab.by – drupal 7

eurocenter.by – drupal 7

n-europe.eu – drupal 6