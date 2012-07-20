we-ds

Коралев Денис we-ds

 
33 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разместить объявление

    Необходимо в ручную разослать рекламное сообщение на доски объявлений. Оплата за пост: 5 руб. Общее кол-во постов: 400.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модуль рекламы на форуме ipb 3.2

    Необходимо модернизировать стандартный модуль рекламы, а точнее сделать дополнительные места для баннеров на форуме стоящем на платформе ipb 3.2 Интересуют предложения тех людей, которые действительно могут сделать и ни чего при этом не испортить.. проще говоря ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад