Необходимо доработать модуль рекламы на сайте.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
11 лет назад
Необходимо доработать модуль рекламы на сайте.
Необходимо в ручную разослать рекламное сообщение на доски объявлений. Оплата за пост: 5 руб. Общее кол-во постов: 400.
Необходимо модернизировать стандартный модуль рекламы, а точнее сделать дополнительные места для баннеров на форуме стоящем на платформе ipb 3.2 Интересуют предложения тех людей, которые действительно могут сделать и ни чего при этом не испортить.. проще говоря ...