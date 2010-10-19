Здравствуйте, Нужен калькулятор для расчета стоимости окон. ТЗ в файле. Отвечать только в ЛС или на почту [email protected]
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
12 лет назад
Здравствуйте, Нужен калькулятор для расчета стоимости окон. ТЗ в файле. Отвечать только в ЛС или на почту [email protected]
Необходимо Разработать Дизайн Сайта на примере: http://www.firstdata.com/en_gb/home только без Флэш Анимации. В качестве Анимации Всплывающих меню и подсказок будут использованы Ява Скрипты или Ява Аплеты. Сайт будет состоять из двух частей. 1. Внешний Сайт ( Промоушин нашего ...