Необходимо Разработать Дизайн Сайта на примере: http://www.firstdata.com/en_gb/home только без Флэш Анимации. В качестве Анимации Всплывающих меню и подсказок будут использованы Ява Скрипты или Ява Аплеты. Сайт будет состоять из двух частей. 1. Внешний Сайт ( Промоушин нашего ...