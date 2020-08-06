webd3v

Ржевский Андрей webd3v

 
27 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
🔥🔥🔥 Сделаю БЕСПЛАТНО, если не успею в отведенные сроки 🔥🔥🔥

Привет, я Андрей. На протяжении трех лет я обучался и развивался в сфере веб-программирования, параллельно         обучаясь в институте.

     

Решил впервые попробовать себя на этой бирже. Из-за этого у меня нет отзывов =(

Надеюсь, что ты будешь первый!

📞 Связь

     - Любой удобный для вас способ.

     - [email protected]

‍ С чем я работаю

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript/jQuery
  • SASS/SCSS
  • KIT
  • Методология БЭМ
  • Flexbox
  • Адаптивно, кроссбраузерно!
Гарантии

    - Отказываюсь работать по предоплате.

    - Согласен на оплату после получения заказа.

 

 Так как ты первый, для тебя будут большие скидки

       И да, все правки бесплатны.

JavascriptHTMLCSSjQuery