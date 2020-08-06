🔥🔥🔥 Сделаю БЕСПЛАТНО, если не успею в отведенные сроки 🔥🔥🔥
Привет, я Андрей. На протяжении трех лет я обучался и развивался в сфере веб-программирования, параллельно обучаясь в институте.
Решил впервые попробовать себя на этой бирже. Из-за этого у меня нет отзывов =(
Надеюсь, что ты будешь первый!
📞 Связь:
- Любой удобный для вас способ.
С чем я работаю:
- HTML
- CSS
- JavaScript/jQuery
- SASS/SCSS
- KIT
- Методология БЭМ
- Flexbox
- Адаптивно, кроссбраузерно!
- Отказываюсь работать по предоплате.
- Согласен на оплату после получения заказа.
Так как ты первый, для тебя будут большие скидки
И да, все правки бесплатны.
Действие аккаунта приостановлено!