🔥🔥🔥 Сделаю БЕСПЛАТНО, если не успею в отведенные сроки 🔥🔥🔥

 Привет, я Андрей. На протяжении трех лет я обучался и развивался в сфере веб-программирования, параллельно обучаясь в институте.

Решил впервые попробовать себя на этой бирже. Из-за этого у меня нет отзывов =(

Надеюсь, что ты будешь первый!

📞 Связь:

- Любой удобный для вас способ.

- [email protected]

‍ С чем я работаю:

HTML

CSS

JavaScript/jQuery

SASS/SCSS

KIT

Методология БЭМ

Flexbox

Адаптивно, кроссбраузерно!

- Отказываюсь работать по предоплате.

- Согласен на оплату после получения заказа.

 Так как ты первый, для тебя будут большие скидки

И да, все правки бесплатны.