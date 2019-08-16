webgoods

Анатолий webgoods

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Knowledge HTML5, CSS3 and JavaScript (ES5, ES6) at basic level.

CSS Preprocessors: SASS.

CSS Framework: Bootstrap.

Package managers: NPM

Module bundler: WebPack v4.

Knowledge with version control system GitHub.

Client-Server Architecture, HTTP protocol.

Basic knowledge with the library: JQuery.

Responsive Web-Design, first mobile approach

Adobe Photoshop

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Отзывы заказчиков

guest_15821839976639
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
5 баллов
5 лет назад
Фон для web-портала
Просто потратил мое время
suruceanu
Денис 
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Разработать суши сайт
Анатолий хорошо правился с задачей. Получил именно то, что хотел. Буду и дальше с ним сотрудничать. Всем советую.
Отличная коммуникация, понятное задание, аргументированные правки. Сотрудничеством доволен, спасибо!
Ответный отзыв
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