Knowledge HTML5, CSS3 and JavaScript (ES5, ES6) at basic level.
CSS Preprocessors: SASS.
CSS Framework: Bootstrap.
Package managers: NPM
Module bundler: WebPack v4.
Knowledge with version control system GitHub.
Client-Server Architecture, HTTP protocol.
Basic knowledge with the library: JQuery.
Responsive Web-Design, first mobile approach
Adobe Photoshop
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Отзывы заказчиков
$1
5 баллов
5 лет назад
Просто потратил мое время
$50
10 баллов
6 лет назад
Анатолий хорошо правился с задачей. Получил именно то, что хотел. Буду и дальше с ним сотрудничать. Всем советую.
Ответный отзыв
Отличная коммуникация, понятное задание, аргументированные правки. Сотрудничеством доволен, спасибо!
Дизайн сайтов
2 отзыва(-1)
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 3 часов
нет рейтинга