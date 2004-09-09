Необходим парсинг всех профилей с сайта http://www.transfermarkt.co.uk, полученные данные предоставить в CSV. Жду предложений по ценам и срокам.
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо оптимизировать работу сайта работающего на модифицированном Wordpress 2.2.3. На данный момент сайт "съедает" огромное количество ресурсов сервера и часто "роняет" его.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $10
Необходимо корректно перенести MySQL-БД сайта (на старом модифицированном Wordpress) с одного хостинга на другой. При стандартном переносе возникают проблемы с кодировкой и другие проблемы.Хостинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимы переводы с английского языка небольших статей по автомобильной тематике. Работа удаленная, пишите свои предложения по ценам и срокам.Переводы50 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Нужно создать сайт аналогичный www.cinematical.com Не уверен что здесь можно обойтись тем же wordpress, но можете переубедить меня на примерах.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Web-сайт с каталогом и другими разделами, использующий систему управления контентом. Необходим именно программинг, так как дизайн и верска уже есть.Сайты «под ключ»44 заявкиЗакрыт19 лет назад
- $250
Web-сайт с каталогом, использующий систему управления контентом.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт19 лет назад