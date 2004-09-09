webjet

Иванов webjet

 
45 летРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
lyoxa
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
61 отзыв(-3)
$250
10 баллов
10 лет назад
Создание аналога сайта
Своевременная оплата, грамотное ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
Доволен работой с ним, выполняет задание достаточно оперативно и на хорошем уровне. Планирую дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв