weblansik

Дмитрий weblansik

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

gogoworker
Алексей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Установить на хостинг php-прокси
PHP
Все ок, адекватный нормальный заказчик.
Алексей очень помог с проблемой! Помимо самого проекта также рассказал о технических особенностях задачи и возможных путях дальнейшей доработки проекта! Очень рекомендую!
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