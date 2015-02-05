Приветствую! Интересует создание онлайн-конструктора сайтов в том или ином виде. Что-то типа wix, tiu, nethouse... Естественно, объем и сложность функционала оговариваемы, пока интересует предварительное обсуждение и просмотр наработок-примеров, если ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $600Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Здравствуйте! Требуется найти в интернете сайты определенного типа (тематики) и сделать из них подборку в экселе. Нужно собрать хотя бы 100 сайтов, готов заплатить за работу 500 руб. ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Приветствую, нужно написать php-скрипт для парсинга, подробности при переписке. Бюджет - 1000 руб., оплата - qiwi wallet.Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Приветствую! Нужно посоветовать хороший по функционалу готовый php-прокси (из оупенсорсных) и после утверждения установить его на сервер. Бюджет 10 wmz.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
10 лет назад
PHP
Все ок, адекватный нормальный заказчик.
Ответный отзыв
Алексей очень помог с проблемой! Помимо самого проекта также рассказал о технических особенностях задачи и возможных путях дальнейшей доработки проекта! Очень рекомендую!