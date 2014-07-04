weblikbez

Владимир Бычков weblikbez

 
52 годаРоссия/Волгоград
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Образование высшее, работаю по обслуживанию робототехники и автоматических линий

  • Настроить правильное отображение меню в вордпрессе

    $15

    На сайте http://menu.titan-stroiservis.ru / меню отображается, не «пряча вложения»(и без миниатюр). Нужно верхнее меню как на сайте http://polus-volga34.ru/ или скопирована страница в раздел http://name.titan-stroiservis.ru/ (Надо добавить в код вывода меню вместе со ссылкой вывод миниатюр привязанных к ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен аналог сайта дверей

    Нужен аналог сайта http://okeandveri.ru/ Продукция будет таже, хочется иметь такие же модули как в образце. Жду предложений по цене и срокам. Образец на битрикс, но аналог может быть на любой CMS, важен аналогичный функционал, и похожее оформление

    Битрикс
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Натянуть тему на вордпресс

    Нужно сделать тему для вордпресс, функционально под сайт http://www.polus-volga34.ru/index.php Наиболее важно имитироваться: верхнее меню и главную и страницы разделов. Структуру страниц можно взять с образца. В панелях, возможность добавлять базовые виджеты ВП. Ваша цена и срок. При необходимости будет более ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
weblegko
Дмитрий 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Натянуть тему на вордпресс
Спасибо огромно Владимиру за проект и понимание. Замечательный человек, рекомендую!
Задача оказалась довольно сложная, многие отказались делать из-за трудностей с реализацией верхнего меню. Дмитрий не испугался. Основную часть верстки сдал в срок. Дмитрий смог реализовать все наши "капризы". Многое стало ясно, уже на готовом макете, но Дмитрий терпеливо вносил правки. Рекомендую как грамотного и терпеливого специалиста.
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