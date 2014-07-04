На сайте http://menu.titan-stroiservis.ru / меню отображается, не «пряча вложения»(и без миниатюр). Нужно верхнее меню как на сайте http://polus-volga34.ru/ или скопирована страница в раздел http://name.titan-stroiservis.ru/ (Надо добавить в код вывода меню вместе со ссылкой вывод миниатюр привязанных к ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $15Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен аналог сайта http://okeandveri.ru/ Продукция будет таже, хочется иметь такие же модули как в образце. Жду предложений по цене и срокам. Образец на битрикс, но аналог может быть на любой CMS, важен аналогичный функционал, и похожее оформлениеСайты «под ключ»16 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать тему для вордпресс, функционально под сайт http://www.polus-volga34.ru/index.php Наиболее важно имитироваться: верхнее меню и главную и страницы разделов. Структуру страниц можно взять с образца. В панелях, возможность добавлять базовые виджеты ВП. Ваша цена и срок. При необходимости будет более ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
9 лет назад
Спасибо огромно Владимиру за проект и понимание. Замечательный человек, рекомендую!
Ответный отзыв
Задача оказалась довольно сложная, многие отказались делать из-за трудностей с реализацией верхнего меню. Дмитрий не испугался. Основную часть верстки сдал в срок. Дмитрий смог реализовать все наши "капризы". Многое стало ясно, уже на готовом макете, но Дмитрий терпеливо вносил правки. Рекомендую как грамотного и терпеливого специалиста.