webom

Андрей webom

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Интернет магазин

    ВЕБКОМ.УКР У сайта есть прорисованный дизайт. Нужно завершить проект. Главное условие полная интеграция с 1С - на данном этапе рассматривается движок Simpla (уже готов автоматический обмен данными - для обмена ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта - интернет магазин

    $1000

    Предложить оригинальный дизайн для интернет магазина — компьютерной и офисной техники. (Адаптивный дизайн) движок — SIMPLA На главной странице должно быть: Лого (желто-черный) Контактные данные (номер телефона) ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание SEO и продающих текстов

    Интернет-магазин компьютерной и офисной техники, сетевого оборудования. 1 этап: Самостоятельный подбор ключевых слов приветствуется http://webcom.dn.ua/catalog/62037/62039/ - пример: ""С улучшением качества изображения при съемке видео, вполне закономерно, что возросла потребность покупателей к ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменить логотип

    $10

    Изменить логотип - сделать его в стиле Windows 7 AERO или что-то из 3D графики или анимация размещаться он будет на странице сайта - www.webcom.dn.ua - http://www.webcom.dn.ua/media/images/elements/logo.gif 1. корпоративные цвета не изменять ...

    Логотипы и Знаки1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

ru-t
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Анализ сайта "интернет - магазин"
Все четко и в срок
Спасибо Вам Евгений, от сотрудничества остались положительные впечатления. Рекомендую!
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