ВЕБКОМ.УКР У сайта есть прорисованный дизайт. Нужно завершить проект. Главное условие полная интеграция с 1С - на данном этапе рассматривается движок Simpla (уже готов автоматический обмен данными - для обмена ...
- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $1000
Предложить оригинальный дизайн для интернет магазина — компьютерной и офисной техники. (Адаптивный дизайн) движок — SIMPLA На главной странице должно быть: Лого (желто-черный) Контактные данные (номер телефона) ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт11 лет назад
Полный анализ - с выдачей рекомендаций по изменениям на сайте для попадания в ТОП10 сайт - www.webcom.dn.uaТестирование сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Интернет-магазин компьютерной и офисной техники, сетевого оборудования. 1 этап: Самостоятельный подбор ключевых слов приветствуется http://webcom.dn.ua/catalog/62037/62039/ - пример: ""С улучшением качества изображения при съемке видео, вполне закономерно, что возросла потребность покупателей к ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт12 лет назад
На данном этапе есть 1С 8.1 версия 2.3.8.1 - в которой есть товарное наполнение. Каждый товар имеет 3 типа цены - розничная / дилерская / закупочная. В связи с тем что, компания продает ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Изменить логотип - сделать его в стиле Windows 7 AERO или что-то из 3D графики или анимация размещаться он будет на странице сайта - www.webcom.dn.ua - http://www.webcom.dn.ua/media/images/elements/logo.gif 1. корпоративные цвета не изменять ...Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт14 лет назад