Требуется повысить ТИЦ сайта. Интересует стоимость за повышение допустим на каждые 50 пунктов и примерные сроки.
Действие аккаунта приостановлено!
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Для существующего сайта (php+mysql) нужен простейший скрипт автоматического приема платежей на фиксированный счет в WebMoney и отправки с него же платежей на счета пользователей. Оплата по факту.Веб-программирование12 заявокЗакрыт17 лет назад
Прошу откликнуться тех, кто может оказать помощь в верстке сайта для Opera, знает отличия от InternetExplorer. Откликнувшимся вышлю подробности по email.HTML-верстка26 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется оценить реальную (не заниженную!) стоимость и реальные (!) сроки написания программной части для сайта согласно прилагаемому файлу.Веб-программирование28 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходима быстрое, относительно дешевое и главное надежное продвижение сайта в повышенной категории трудности, а именно по словам "создание сайта". Оплата только по факту достижения результата (в десятке yandex).Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт18 лет назад