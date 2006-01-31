webprogvac

Добрый день! Агентство недвижимости ищет партнера (IT-компанию или группу разработчиков) для создания совместного онлайн проекта в области недвижимости. Сайт, на котором будет возможность найти любую недвижимость Киева и Украины. Проект планируется поэтапно. Основа закладывается изначально так, ...
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $500
Нужен человек на разработку административной панели проекта. Дизайн готов, технология разработки сайта - Флеш, делается нашим программистом. Скриншот прилагается. Связь флеша и админ. панели через ХМЛ. Постоянно есть и другие проекты. Требуются программисты PHP для создания электронных ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
В слаженную команду приглашаем новых людей! Требуются программисты PHP для создания электронных магазинов, динамических сайтов. Работа удаленная с переходом со временем в офис. Оплата - достойная, постоянная работа гарантируется если веб разработки для вас основной вид ...Закрыт17 лет назад
- $500
Нужны опытные РНР-программисты с УкраиныСистемы управления (CMS)15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нужен флешер, программист PHP для создания электронных магазинов, динамических Flash-сайтов. Интересует длительное сотрудничество. Работа удаленная. Выплаты денег за проект через 1-2 недели после сдачи и проверки. Присылайте Ваше резюме и обязательно несколько линков Ваших работ в ...Закрыт17 лет назад
- $500
в Украине. Присылайте ссылки на Ваши работы на АЯКС и РНР на е-мейл. Обеспечим постоянным потоком заказов.Закрыт18 лет назад
- $500
Обязательны глубокие знания HTML, CSS, Javascript; примеры Ваших работ в интернет. Рады сотрудничеству с профессионалами!HTML-верстканет заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Проект длительностью около 1 мес. Присылайте ваше портфолио. Желательно чтобы было контактное лицо, которое может подтвердить, что указанный проект сделали именно вы.Веб-программирование24 заявкиЗакрыт18 лет назад
Требуются 2 программиста ASP.NET для работы над проектом по контракту (ориентировочно 2-2,5 месяца). Присылайте Ваше резюме и обязательно несколько линков Ваших работ в интернет с кратким описанием. Работа удаленная.Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Есть стабильный поток заказов на Flash (ActionScript + XML).Веб-программирование17 заявокЗакрыт18 лет назад