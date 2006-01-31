webprogvac

Нужен флешер, программист PHP для создания электронных магазинов, динамических Flash-сайтов. Интересует длительное сотрудничество. Работа удаленная. Выплаты денег за проект через 1-2 недели после сдачи и проверки. Присылайте Ваше резюме и обязательно несколько линков Ваших работ в ...