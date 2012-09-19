websource

Виктор Чухлов websource

 
32 годаУкраина/Кривой Рог
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Web Разработчик

Работаю год, в студии дизайна Акцент, на должности Прикладной программист.

Ранее работал пол года на дому

Знание OpenCart CMS, Joomla CMS, Code Igniter FrameWork, php,mysql,css,html,jquery,ajax

PHPOpenCartMySQLHTMLCSSJoomlajQueryAjax
Портфолио
Отзывы заказчиков
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Натяжка HTML-шаблона на Kohana
Good.
Благодарен за сотрудничество!
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m1rex
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Требуется модуль заказа игровых серверов
Отличный программист. Сделал все, так как я попросил. Работа была выполнена буквально за ночь. Все мои просьбы по доработке выполнил как надо. Советую всем этого человека
limon007
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Переделка шаблона на CMS Joomla
Большое спасибо за работу! Хотя проект был не очень большой, все равно работа была сделана на высшем уровне, и даже больше, чем договаривались. Выполнение было оперативным и своевременным, что очень и очень радует. Могу смело рекомендовать для сотрудничества! Будем работать дальше.
Спасибо большое Александру за хорошую работу приятно сотрудничать с такими людьми!
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kliker
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
22 отзыва
$10
10 баллов
11 лет назад
Подправить HTML-код на подписных страницах
Понравилось работать с Виктором. Очень адекватный и исполнительный. Проявил смекалку и сделал все по моему заданию.Рад такому сотрудничеству. Теперь буду и дальше с ним работать. Отличный специалист!
Приятно иметь дело с такими людьми! Готов сотрудничать в дальнейшем!
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