Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
11 лет назад
Ответный отзыв
Благодарен за сотрудничество!
$5
10 баллов
11 лет назад
Отличный программист. Сделал все, так как я попросил. Работа была выполнена буквально за ночь. Все мои просьбы по доработке выполнил как надо. Советую всем этого человека
$60
10 баллов
11 лет назад
Большое спасибо за работу! Хотя проект был не очень большой, все равно работа была сделана на высшем уровне, и даже больше, чем договаривались. Выполнение было оперативным и своевременным, что очень и очень радует. Могу смело рекомендовать для сотрудничества! Будем работать дальше.
Ответный отзыв
Спасибо большое Александру за хорошую работу приятно сотрудничать с такими людьми!
$10
10 баллов
11 лет назад
Понравилось работать с Виктором. Очень адекватный и исполнительный. Проявил смекалку и сделал все по моему заданию.Рад такому сотрудничеству. Теперь буду и дальше с ним работать. Отличный специалист!
Ответный отзыв
Приятно иметь дело с такими людьми! Готов сотрудничать в дальнейшем!