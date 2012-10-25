Большое спасибо за работу! Хотя проект был не очень большой, все равно работа была сделана на высшем уровне, и даже больше, чем договаривались. Выполнение было оперативным и своевременным, что очень и очень радует. Могу смело рекомендовать для сотрудничества! Будем работать дальше.