Есть сайт spezpodgotovka_ru Необходимо доделать: 1.Галерею фотографий 2. При клике на фотографию картинка "всплывает" в цент экрана, фон затемнеться как vk_com + комментарии 3.Галерею видео 4.Вставить миниатюры в верхний слайбар 5.Сверстать шаблон по образцу скрин1"Огневая подготовка" 6.Написать инструкцию как выкладывать ...
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- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Есть сайт militarytraining_ru, надо сделать: 1. Исправить баг главной страницы (картинки подгружаются не до конца страны). 2. Исправить баг с кодировкой (иногда при заходе на страницы сайта слетает кодировка). 3. Установить кнопку "Подписаться" с двумя строками ИМЯ ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется сверстать несколько страниц для joomla, и натянуть на cms joomla. Есть начальный дизайн. Есть готовый макет в формате jpg. Требуется переделать главную страницу, сверстать одну страницу второго уровня, и оптимизировать под разрешение ipad\iphone. Возможно ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$45
10 баллов
11 лет назад
Хороший заказчик, четкая постановка задачи, оплата сразу без задержки. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Большое спасибо за работу! Договорились и поняли друг друга сразу, работу выполнил в срок без лишнего могзовыноса. Будем сотрудничать дальше.
$60
10 баллов
11 лет назад
Спасибо большое Александру за хорошую работу приятно сотрудничать с такими людьми!
Ответный отзыв
Большое спасибо за работу! Хотя проект был не очень большой, все равно работа была сделана на высшем уровне, и даже больше, чем договаривались. Выполнение было оперативным и своевременным, что очень и очень радует. Могу смело рекомендовать для сотрудничества! Будем работать дальше.