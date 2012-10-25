limon007

Александр limon007

 
32 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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недостаточно оценок
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нет выплат фрилансерам
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заказов с исполнителем
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нет безопасных платежей

  • Доделка шаблона wordpress

    Есть сайт spezpodgotovka_ru Необходимо доделать: 1.Галерею фотографий 2. При клике на фотографию картинка "всплывает" в цент экрана, фон затемнеться как vk_com + комментарии 3.Галерею видео 4.Вставить миниатюры в верхний слайбар 5.Сверстать шаблон по образцу скрин1"Огневая подготовка" 6.Написать инструкцию как выкладывать ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Правка шаблона на cms wordpress

    Есть сайт militarytraining_ru, надо сделать: 1. Исправить баг главной страницы (картинки подгружаются не до конца страны). 2. Исправить баг с кодировкой (иногда при заходе на страницы сайта слетает кодировка). 3. Установить кнопку "Подписаться" с двумя строками ИМЯ ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Переделка шаблона на CMS Joomla

    Требуется сверстать несколько страниц для joomla, и натянуть на cms joomla. Есть начальный дизайн. Есть готовый макет в формате jpg. Требуется переделать главную страницу, сверстать одну страницу второго уровня, и оптимизировать под разрешение ipad\iphone. Возможно ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
bizya
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$45
10 баллов
11 лет назад
Правка шаблона на cms wordpress
Хороший заказчик, четкая постановка задачи, оплата сразу без задержки. Спасибо за сотрудничество.
Большое спасибо за работу! Договорились и поняли друг друга сразу, работу выполнил в срок без лишнего могзовыноса. Будем сотрудничать дальше.
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websource
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Переделка шаблона на CMS Joomla
Спасибо большое Александру за хорошую работу приятно сотрудничать с такими людьми!
Большое спасибо за работу! Хотя проект был не очень большой, все равно работа была сделана на высшем уровне, и даже больше, чем договаривались. Выполнение было оперативным и своевременным, что очень и очень радует. Могу смело рекомендовать для сотрудничества! Будем работать дальше.
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