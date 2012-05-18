Представьте себе, что вам предстоит важная, практически судьбоносная встреча. Вы, хорошо зная, что людей принято встречать по одёжке, сделаете свой внешний вид безупречным. Конечно же, вы произведёте ошеломляющее впечатление, и останется только завершить дело правильно выработанной линией поведения.
Думаю, вас не удивит, что и компанию на рынке встречают именно по таким же критериям, только образ компании создаёт её фирменный стиль. А коль так, то можно ли доверить его разработку дилетантам, пойдя на неоправданный риск? Открыть дорогу к успеху вам поможет только настоящий профессионал!
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Опираясь на свой опыт и профессиональные знания, я предлагаю к вашим услугам:
РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА:
Правильно выполненный логотип выгодно выделит вашу компанию среди конкурентов, вызовет к ней доверие, будет приковывать к себе взгляд потенциальных потребителей.
РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ:
Единый стиль компании говорит о её солидности, делает предприятие узнаваемым на рынке, способствует процветанию бизнеса, помогает осуществлять рекламные кампании и маркетинговые планы.
РАЗРАБОТКА 2D-ПЕРСОНАЖА:
Яркие, красивые и весёлые персонажи превосходно покажут себя во время проведения запоминающихся рекламных кампаний и акций, став их «лицом». Они замечательно сыграют свою роль и надолго останутся в памяти потенциальных потребителей продукции вашего предприятия.
ПОРТРЕТ В КАРАНДАШЕ ПО ФОТОГРАФИИ:
Красивый портрет, выполненный настоящим профессиональным художником, станет незабываемым подарком для любимого человека, родных и близких вам людей. Он расскажет о вашей неординарности и креативном подходе к выбору подарков и добавит изюминку в ваш интерьер.
СОЗДАНИЕ КОМИКСОВ:
Милые рисованные персонажи станут героями комиксов, красочно повествуя свою историю.
РЕКЛАМНЫЕ МОДУЛИ В ГАЗЕТУ:
Самое главное в рекламе – её убедительность и заметность. Правильно выполненный макет позволяет достигнуть максимального эффекта и оправдать каждый рубль, затраченный на размещение рекламы. Оригинальный рекламный модуль сделает ваше предложение наиболее привлекательным для потенциальных заказчиков.
СВАДЕБНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ:
Сообщить всем о рождении новой семьи и созвать дорогих вам людей на самое знаменательное событие в вашей жизни должно необычайно красивое приглашение. Его изысканный дизайн произведёт неизгладимое впечатление на вас и ваших гостей.
ШТЕНДЕРЫ:
Мимо завлекающего штендера не должен пройти ни один потенциальный потребитель.
БИЛБОРДЫ:
Шикарный макет сделает ваш билборд заметным среди других. Он обязательно заставит обратить на себя внимание.
СОЗДАНИЕ САЙТОВ И ЛЕНДИНГОВ.
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Я нахожу к каждому клиенту индивидуальный подход, внимательно учитываю все пожелания и создаю продукт, полностью удовлетворяющий его запросы.
Основной мой принцип – непревзойдённое качество при конкурентоспособной цене.
Я всегда готов помочь вашей компании быть достойно представленной на рынке благодаря имиджу, который будет создан с учётом всех требований современной рекламы.
Доверьте мне создание своего образа, и успех вашей компании не заставит себя долго ждать!
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МОИ ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ:
http://www.weblancer.net/contests/510719.html 1 место
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