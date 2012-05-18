Разработка логотипов и фирменного стиля от студии дизайна «Franklogo»

Представьте себе, что вам предстоит важная, практически судьбоносная встреча. Вы, хорошо зная, что людей принято встречать по одёжке, сделаете свой внешний вид безупречным. Конечно же, вы произведёте ошеломляющее впечатление, и останется только завершить дело правильно выработанной линией поведения.

Думаю, вас не удивит, что и компанию на рынке встречают именно по таким же критериям, только образ компании создаёт её фирменный стиль. А коль так, то можно ли доверить его разработку дилетантам, пойдя на неоправданный риск? Открыть дорогу к успеху вам поможет только настоящий профессионал!

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Опираясь на свой опыт и профессиональные знания, я предлагаю к вашим услугам:

РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА:

Правильно выполненный логотип выгодно выделит вашу компанию среди конкурентов, вызовет к ней доверие, будет приковывать к себе взгляд потенциальных потребителей.

РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ:

Единый стиль компании говорит о её солидности, делает предприятие узнаваемым на рынке, способствует процветанию бизнеса, помогает осуществлять рекламные кампании и маркетинговые планы.

РАЗРАБОТКА 2D-ПЕРСОНАЖА:

Яркие, красивые и весёлые персонажи превосходно покажут себя во время проведения запоминающихся рекламных кампаний и акций, став их «лицом». Они замечательно сыграют свою роль и надолго останутся в памяти потенциальных потребителей продукции вашего предприятия.

ПОРТРЕТ В КАРАНДАШЕ ПО ФОТОГРАФИИ:

Красивый портрет, выполненный настоящим профессиональным художником, станет незабываемым подарком для любимого человека, родных и близких вам людей. Он расскажет о вашей неординарности и креативном подходе к выбору подарков и добавит изюминку в ваш интерьер.

СОЗДАНИЕ КОМИКСОВ:

Милые рисованные персонажи станут героями комиксов, красочно повествуя свою историю.

РЕКЛАМНЫЕ МОДУЛИ В ГАЗЕТУ:

Самое главное в рекламе – её убедительность и заметность. Правильно выполненный макет позволяет достигнуть максимального эффекта и оправдать каждый рубль, затраченный на размещение рекламы. Оригинальный рекламный модуль сделает ваше предложение наиболее привлекательным для потенциальных заказчиков.

СВАДЕБНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ:

Сообщить всем о рождении новой семьи и созвать дорогих вам людей на самое знаменательное событие в вашей жизни должно необычайно красивое приглашение. Его изысканный дизайн произведёт неизгладимое впечатление на вас и ваших гостей.

ШТЕНДЕРЫ:

Мимо завлекающего штендера не должен пройти ни один потенциальный потребитель.

БИЛБОРДЫ:

Шикарный макет сделает ваш билборд заметным среди других. Он обязательно заставит обратить на себя внимание.

СОЗДАНИЕ САЙТОВ И ЛЕНДИНГОВ.

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Я нахожу к каждому клиенту индивидуальный подход, внимательно учитываю все пожелания и создаю продукт, полностью удовлетворяющий его запросы.

Основной мой принцип – непревзойдённое качество при конкурентоспособной цене.

Я всегда готов помочь вашей компании быть достойно представленной на рынке благодаря имиджу, который будет создан с учётом всех требований современной рекламы.

Доверьте мне создание своего образа, и успех вашей компании не заставит себя долго ждать!

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МОИ ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ:

http://www.weblancer.net/contests/510719.html 1 место

http://www.weblancer.net/contests/505711.html 1 место

http://www.weblancer.net/contests/330544.html 1 место

http://www.weblancer.net/contests/315767.html 1 место

Сайт-Портфолио: http://franklogo.ru/