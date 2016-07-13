werdaga

Антон werdaga

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Работаю графическим дизайнером. Имеется большой опыт в создании макетов печатной продукции и баннеров.

Портфолио: behance.net

Свободное творчество: devianart.com

Отзывы заказчиков

lila929
Мария 
41 год
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Сделать многостраничную презентацию в высоком разрешении.
Быстрое, идеальное выполнение работы. Рекомендую!
Было приятно поработать. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
mmzkurilo
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Дизайн 3 баннеров для соц. сетей
Прекрасный исполнитель! Приятно было работать.
Внятное ТЗ, своевременная оплата и адекватное общение. Было приятно поработать. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв