Работаю графическим дизайнером. Имеется большой опыт в создании макетов печатной продукции и баннеров.
Портфолио: behance.net
Свободное творчество: devianart.com
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
9 лет назад
Быстрое, идеальное выполнение работы. Рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно поработать. Рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
9 лет назад
Прекрасный исполнитель! Приятно было работать.
Ответный отзыв
Внятное ТЗ, своевременная оплата и адекватное общение. Было приятно поработать. Рекомендую к сотрудничеству.