$1000
Требуется человек, готовый продавать услуги нашей студии у себя в городе. Оплата - 30% от бюджета проекта. Наш сайт: http://www.wfstudio.h15.ru
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Закрыт
18 лет назад
Наша студия веб дизайна предоставляет полный спектр услуг в области создания и продвижения сайтов любой сложности в сети Интернет:
- создание веб сайтов любой сложности от корпоративных до рекламных промо-сайтов;
- разработка уникального стиля и дизайна сайта;
- изготовление рекламных баннеров,
- изображений,
- flash-элементов,
- редизайн и поддержка веб сайтов любой сложности, и многое другое...
Требуется человек, готовый продавать услуги нашей студии у себя в городе. Оплата - 30% от бюджета проекта. Наш сайт: http://www.wfstudio.h15.ru