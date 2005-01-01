Нам нужен специалист на работы по сайту https://www.wgt-spa.com/ Необходимо : 1. Изменить позиционирование компании на первом экране. 2. Добавить меню навигации. 3. Создать отдельные страницы на каждый товар . 4. Внести ...
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Нам нужен специалист на работы по сайту https://www.wgt-spa.com/ Необходимо : 1. Изменить позиционирование компании на первом экране. 2. Добавить меню навигации. 3. Создать отдельные страницы на каждый товар . 4. Внести ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Нам нужен специалист на работы по сайту https://www.wgt-spa.com/ Необходимо : 1. Изменить позиционирование компании на первом экране. 2. Добавить меню навигации. 3. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужен специалист отлично знающий конструктор readymag.Необходимо :1. Изменить позиционирование компании на первом экране.2. Добавить меню навигации.3. Создать отдельные страницы на каждый товар .4. Внести правки – телефон в шапке, поправить точку на карте.5. Создать отдельную ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт4 года назад
Нужен специалист отлично знающий конструктор readymag.Необходимо :1. Изменить позиционирование компании на первом экране.2. Добавить меню навигации.3. Создать отдельные страницы на каждый товар .4. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад