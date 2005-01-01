wgtbaths

Анна Туленко wgtbaths

 
20 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует

  • Корректировка сайта на readymag_Гульнара (Россия)

    Нам нужен специалист на работы по сайту https://www.wgt-spa.com/ Необходимо : 1. Изменить позиционирование компании на первом экране. 2. Добавить меню навигации. 3. Создать отдельные страницы на каждый товар . 4. Внести ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Корректировка сайта на readymag _ Богдана(Украина)

    Нам нужен специалист на работы по сайту https://www.wgt-spa.com/ Необходимо : 1. Изменить позиционирование компании на первом экране. 2. Добавить меню навигации. 3. Создать отдельные страницы на каждый товар . 4. Внести ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Корректировка сайта на readymag

    Нужен специалист отлично знающий конструктор readymag.Необходимо :1.     Изменить позиционирование компании на первом экране.2.     Добавить меню навигации.3.     Создать отдельные страницы на каждый товар .4.     Внести правки – телефон в шапке, поправить точку на карте.5.     Создать отдельную ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Корректировка сайта на readymag

    Нужен специалист отлично знающий конструктор readymag.Необходимо :1. Изменить позиционирование компании на первом экране.2. Добавить меню навигации.3. Создать отдельные страницы на каждый товар .4. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад