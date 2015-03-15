Профессиональная верстка сайтов. Интеграция с Wordpress и Битрикс
Подробнее обо мне + портфолио на моем сайте maxim-larkin.ru
Профессиональный веб разработчик, опыт работы более 4 лет:
- Верстка по PSD-макету (HTML 5, CSS 3, jQuery).
- Фиксированная, резиновая, адаптивная верстка. Кроссбраузерность
- Работаю с CMS Wordpress и 1С-Битрикс
Всегда на связи в skype и telegram.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Студенческий информационный портал185 просмотров
- Адаптивная верстка183 просмотра
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
8 лет назад
Отлично справился с задачей!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Моментальная оплата. Приятно сотрудничать
$40
10 баллов
8 лет назад
Сделано все качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятно сотрудничать.
$10
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель. Все качественно и в срок.
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать. Четкое ТЗ, оплата вовремя.
$10
10 баллов
9 лет назад
сотрудничать с Максимом одно удовольствие. Четко и в сроки выполнил задачу, провел консультацию по интересующих меня моментам, всегда на связи, приятный в общении. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Павел отличный заказчик. Всегда на связи, оплата в срок. Приятно сотрудничать
HTML-верстка
3 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга