whisp

Максим whisp

 
37 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональная верстка сайтов. Интеграция с Wordpress и Битрикс

Подробнее обо мне + портфолио на моем сайте maxim-larkin.ru

Профессиональный веб разработчик, опыт работы более 4 лет:

- Верстка по PSD-макету (HTML 5, CSS 3,  jQuery).

- Фиксированная, резиновая, адаптивная верстка. Кроссбраузерность

- Работаю с CMS Wordpress и 1С-Битрикс

Всегда на связи в skype и telegram.

WordPressВерстка сайтаHTMLCSSjQueryБитриксВерстка из PSD1С-Битрикс
Портфолио
Отзывы заказчиков
seregab_90
Серёга 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Верстка лэндинга
Отлично справился с задачей!
Отличный заказчик. Моментальная оплата. Приятно сотрудничать
Ответный отзыв
spendhunters
Александр 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная bootstrap верстка
Сделано все качественно и в срок. Рекомендую!
Отличный заказчик. Приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
spendhunters
Александр 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Верстка нескольких макетов
Отличный исполнитель. Все качественно и в срок.
Приятно сотрудничать. Четкое ТЗ, оплата вовремя.
Ответный отзыв
baykonurr
Павел 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
$10
10 баллов
9 лет назад
Натяжка на ВП
сотрудничать с Максимом одно удовольствие. Четко и в сроки выполнил задачу, провел консультацию по интересующих меня моментам, всегда на связи, приятный в общении. Однозначно рекомендую.
Павел отличный заказчик. Всегда на связи, оплата в срок. Приятно сотрудничать
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга