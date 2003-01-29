Вам нужен высококвалифицированный графический дизайнер для крупных проектов или простых задач? Поздравляю, Вы нашли меня!
У меня большой опыт работы в области графического дизайна, поэтому я сделаю все возможное и использую все свои навыки, чтобы Вы остались довольны моей работой.
🔹 Мои самые продолжительные проекты:
- Создание иллюстраций для местного рекламного агентства в Украине (3 года)
- Разработка фирменного стиля и маркетинговых материалов для строительной компании в Польше (4 года)
- Создание визуального стиля и макетов рекламных материалов для звукозаписывающей компании в США (2,5 года).
Вот что говорят обо мне заказчики:
🧩 "Михаил создал необычный дизайн для нашего музыкального альбома. Его работа полностью передала атмосферу наших песен. Мы остались очень довольны сотрудничеством".
🧩 "Дизайн визиток, который этот дизайнер разработал для нашей компании, превзошел все ожидания. Благодаря его таланту и пониманию нашего бизнеса мы сразу заметили повышение интереса клиентов."
🧩 "Один из самых надежных дизайнеров, с которыми я когда-либо имел удовольствие работать. Он всегда работает не покладая рук, чтобы предложить уникальные и креативные решения".
Мои инструменты для работы:
🖌️Adobe Photoshop
🖌️Adobe Illustrator
🖌️Figma
Я с нетерпением жду возможности помочь Вам в реализации Ваших проектов.
Портфолио
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