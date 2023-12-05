Курсовая работа по "Администрированию комп. сетей"

Ми компанія з написання СТУДЕНТСЬКИХ робіт, шукаємо АВТОРІВ, для: • написання КУРСОВИХ ТА ДИПЛОМНИХ робіт; • виконання ЛАБОРАТОРНИХ та КОНТРОЛЬНИХ робіт, • створення ПРЕЗЕНТАЦІЙ і ЗВІТІВ по практиці; • написання РЕФЕРАТІВ, ЕССЕ, МОТИВАЦІЙНИХ ...