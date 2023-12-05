Курсовая работа по "Администрированию комп. сетей"

Рефераты, Курсовые и ДипломыОткрыт2 заявки25 просмотров
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Здравствуйте. Нужно сделать курсовую работу. Методичку прикрепил, если заинтересует - отправлю инд. задание (топологию).

13 дней назад
Михаил
20 летУкраина
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