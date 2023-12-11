Робота на тему "Система пошуку однакових зображень"

Имеется приложение на Java и макеты того, как хотелось бы, чтобы оно выглядело. Требуется сверстать по макетам кроссплатформенное приложение-лаунчер и показать эндпоинты, куда подвязывать функционал (приложение на Java есть, а вот в интерфейсы ...