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Отзывы заказчиков
$450
10 баллов
9 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
10 баллов
9 лет назад
Сотрудничеством с Виталием очень довольна! Грамотный и ответственный программист, и знание 1С-Битрикс - отличное.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Грамотно составленное ТЗ, своевременная оплата, быстрое решение, возникающих вопросов. Только положительные эмоции от сотрудничества. Всем советую!
HTML-верстка
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга