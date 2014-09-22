wiitos89

Виталий Ременюк wiitos89

 
34 годаРоссия/Новочеркасск
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
$450
10 баллов
9 лет назад
Cверстать сайт под битрикс
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Shehovcova
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Мелкие доработки сайта на Битрикс
Сотрудничеством с Виталием очень довольна! Грамотный и ответственный программист, и знание 1С-Битрикс - отличное.
Отличный заказчик! Грамотно составленное ТЗ, своевременная оплата, быстрое решение, возникающих вопросов. Только положительные эмоции от сотрудничества. Всем советую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга