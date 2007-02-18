Сделать программу согласно описанного интерфейса. Всего 3 экрана. Сделать плавно выезжающие менюшки: запрограммировать имеющийся дизайн, поддержку анимированных иконок. Обеспечить работу с базой данный. База данных имеется. Дизайн имеется. Необходима совместимость с Win95 и компьютерами типа Pentium 150Mhz Максимальный срок исполнения: 3 ...
- $80Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $150
Разработать программный интерфейс для программы (Практические занятия для учащихся автошколы): 1. общий дизайн (для 3-х форм) 2. программные иконки. Интересует дизайнер исключительно из Киева. Максимальный срок исполнения - 3 дня. Структура дизайна уже определена. Требуется ее детализация и нарезка.Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Сделать программу согласно описанного интерфейса. Всего 3 экрана. Требуется разработчик из Киева.Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $200
Методические пособия для преподавателей автошколы Разработать программный интерфейс для программы (общий дизайн + набор иконок) и рекомендации для оформления слайдов power point. Крайне желательно дизайнера из Киева. С портфолио (не обязательно программных интерфейсов, можно сайтов).Дизайн интерфейсов и игр7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Разработать программный интерфейс для программы (общий дизайн + набор иконок) и рекомендации для оформления слайдов power point.Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗакрыт17 лет назад