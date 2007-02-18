wilwill

Юрий Билык wilwill

 
42 годаУкраина/Киев
19 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Киевский политехнический институт, Факультет информатики и вычислительной техники.

Отзывы фрилансеров
scvorec
Alexandr 
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Методические пособия для автошколы (дизайн)