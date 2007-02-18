Методические пособия для преподавателей автошколы Разработать программный интерфейс для программы (общий дизайн + набор иконок) и рекомендации для оформления слайдов power point. Крайне желательно дизайнера из Киева. С портфолио (не обязательно программных интерфейсов, можно сайтов).