wityat

Виктор wityat

 
23 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Нужен бот, сайт? Андроид приложение? А может быть готовый робот для соревнований? Это ко мне. Делаю всё в срок. Отчеты раз в 2 дня.

Python,php, c++, c, java, js. 

Пишу ботов,парсеров, делаю андроид-приложения. 

Скетчи для ардуино,программы для stm32.

Создаю сайты и поддерживаю их.

Понимаю с полуслова без тз. 

Всегда онлайн. Делаю отчеты раз в два дня.

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Отзывы заказчиков

AgorAlex
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Парсинг телеграмм бота с отправкой смс. Желательно на PHP
PHP
Все хорошо) Выполнил проект быстро, были потом кое какие доработки и с ними тоже справился. Рекомендую сотрудничество с Виктором.
Хороший заказчик, всё по делу.
Ответный отзыв
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Класс на Python3
MySQL
Сделано все быстро и очень профессионально. Рекомендую.
Отличный заказчик. Быстро и чётко объяснил, что нужно сделать.
Ответный отзыв
al3kseyp3tr0v
Максим 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
61 отзыв(-4)
$10
10 баллов
5 лет назад
Бот телеграмм со связкой с базой сайта
И снова все отлично. Работаем не первый раз. Без лишних вопросов, все четко и по делу. Грамотный специалист знающий свое дело. Рекомендую!
Как всегда грамотная постановка задачи, четкое тз. Постоянный онлайн и ответы на все вопросы в процессе работы. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
al3kseyp3tr0v
Максим 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
61 отзыв(-4)
$200
6 баллов
5 лет назад
Бот ВК
Вроде как начал работу но потом увеличил бюджет в двое.
Все отлично
Ответный отзыв
kirrus
Кирилл 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$75
10 баллов
6 лет назад
Telegram бот
Рекомендую
Рекомендую
Ответный отзыв
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