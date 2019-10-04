Нужен бот, сайт? Андроид приложение? А может быть готовый робот для соревнований? Это ко мне. Делаю всё в срок. Отчеты раз в 2 дня.
Python,php, c++, c, java, js.
Пишу ботов,парсеров, делаю андроид-приложения.
Скетчи для ардуино,программы для stm32.
Создаю сайты и поддерживаю их.
Понимаю с полуслова без тз.
Всегда онлайн. Делаю отчеты раз в два дня.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
5 лет назад
PHP
Все хорошо) Выполнил проект быстро, были потом кое какие доработки и с ними тоже справился. Рекомендую сотрудничество с Виктором.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всё по делу.
$8
10 баллов
5 лет назад
MySQL
Сделано все быстро и очень профессионально. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Быстро и чётко объяснил, что нужно сделать.
$10
10 баллов
5 лет назад
И снова все отлично. Работаем не первый раз. Без лишних вопросов, все четко и по делу. Грамотный специалист знающий свое дело. Рекомендую!
Ответный отзыв
Как всегда грамотная постановка задачи, четкое тз. Постоянный онлайн и ответы на все вопросы в процессе работы. Рекомендую к сотрудничеству!
$200
6 баллов
5 лет назад
Вроде как начал работу но потом увеличил бюджет в двое.
Ответный отзыв
Все отлично
$75
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую