Нужен бот, сайт? Андроид приложение? А может быть готовый робот для соревнований? Это ко мне. Делаю всё в срок. Отчеты раз в 2 дня.

Python,php, c++, c, java, js.

Пишу ботов,парсеров, делаю андроид-приложения.

Скетчи для ардуино,программы для stm32.

Создаю сайты и поддерживаю их.

Понимаю с полуслова без тз.

Всегда онлайн. Делаю отчеты раз в два дня.