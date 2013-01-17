Добрый день) Нужно написать не сложную програмку на Python, которая будет собирать данные с биржи Binance (данные простые курс монет которые можно будет указать в конфиге и показывать их в телеграмме, при достижении какого то значения ...
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
Привет) Нужно написать небольшой код, который будет заходить в телеграмм чат и делать определенные действия: 1. Заходить в телеграмм чат как авторизованный пользователь. 2. Имитировать нажатие на кнопку в чате, которая обновляет информацию ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $20
добрый день) Необходимо создать торгового бота для биржи Bittrex (адрес биржи - https://global.bittrex.com) на языке Python + telegramm (управление). Бот должен уметь открывать и закрывать сделки по определенному алгоритму. От вас умение создавать ботов и аккаунт ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $20
Нужно написать программку на Python которая будет собирать статистику с сайта (данные числовые) и данные записывать в файлах, потом хотелось бы по этим данным чтоб была возможность строить график или диаграмму, например в экселе, чтоб визуально это было приятней ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
Привет) Нужно написать небольшой код, который будет заходить в телеграмм чат и делать определенные действия: 1. Заходить в телеграмм чат как авторизованный пользователь. 2. Имитировать нажатие на кнопку в чате, которая обновляет информацию ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
необходимо подправить верстку на сайте. Сайт тестовый http://ode9lo.ts6.ru/boscolo/index.html 1. http://deviceponsive.com/?url=http%3A%2F%2Fode9lo.ts6.ru%2Fboscolo%2Findex.html - тут отображается хорошо, когда захожу с мобильного почему-то картинка та что на фоне не заполняет весь экран телефона ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
добрый день! необходимо сделать видео галерея как на youtube плюс навигацию для вывода новостей и сделать рабочей форму отправки сообщений. указывайте цену и сроки примерные. спасибо. 1. скрин формы отправки сообщений ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый вечер! необходимо установить шаблон на cms joomla. кто может помочь? оплата через вебмани после установки. важный фактор это цена за которую вы это сможете сделать, поэтому указывайте приемлемую цену. шаблон примерно такой http://joomla-master.org/joomla/templates/yj-youtrader.htmlВеб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
добрый день! есть журнал готовый для печати, необходимо создать его электронную версию. что хотелось бы получить. на сайте будет миниатюра журнала, при нажатии на которую будет открываться журнал на весь экран. человек сможет листать журнал, ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый вечер! необходимо нарисовать логотип на формате А4 для печати журнала. логотип занимает пол листа. смотрите в примере. указывайте сроки и цену.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад