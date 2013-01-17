AgorAlex

Алексей Романов AgorAlex

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Парсинг сайта и отправка сообщения в телеграмм

    $20

    Добрый день) Нужно написать не сложную програмку на Python, которая будет собирать данные с биржи Binance (данные простые курс монет которые можно будет указать в конфиге и показывать их в телеграмме,  при достижении какого то значения ...

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Парсинг телеграмм бота с отправкой смс.

    $20

    Привет) Нужно написать небольшой код, который будет заходить в телеграмм чат и делать определенные действия: 1. Заходить в телеграмм чат как авторизованный пользователь. 2. Имитировать нажатие на кнопку в чате, которая обновляет информацию ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Торговый бот для биржи. Python + telegramm

    $20

    добрый день) Необходимо создать торгового бота для биржи Bittrex (адрес биржи - https://global.bittrex.com) на языке Python + telegramm (управление). Бот должен уметь открывать и закрывать сделки по определенному алгоритму. От вас умение создавать ботов и аккаунт ...

    Python
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсинг сайта, сбор информации. Python + telegramm

    $20

    Нужно написать программку на Python которая будет собирать статистику с сайта (данные числовые) и данные записывать в файлах, потом хотелось бы по этим данным чтоб была возможность строить график или диаграмму, например в экселе, чтоб визуально это было приятней ...

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Парсинг телеграмм бота с отправкой смс. Желательно на PHP

    $30

    Привет) Нужно написать небольшой код, который будет заходить в телеграмм чат и делать определенные действия: 1. Заходить в телеграмм чат как авторизованный пользователь. 2. Имитировать нажатие на кнопку в чате, которая обновляет информацию ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Адаптивная верстка сайта

    необходимо подправить верстку на сайте. Сайт тестовый http://ode9lo.ts6.ru/boscolo/index.html 1. http://deviceponsive.com/?url=http%3A%2F%2Fode9lo.ts6.ru%2Fboscolo%2Findex.html - тут отображается хорошо, когда захожу с мобильного почему-то картинка та что на фоне не заполняет весь экран телефона ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Видео галлерея + навигация для wordpress

    добрый день! необходимо сделать видео галерея как на youtube плюс навигацию для вывода новостей и сделать рабочей форму отправки сообщений. указывайте цену и сроки примерные. спасибо. 1. скрин формы отправки сообщений ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Установить шаблон на joomla

    Добрый вечер! необходимо установить шаблон на cms joomla. кто может помочь? оплата через вебмани после установки. важный фактор это цена за которую вы это сможете сделать, поэтому указывайте приемлемую цену. шаблон примерно такой http://joomla-master.org/joomla/templates/yj-youtrader.html

    Joomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать электронный каталог

    добрый день! есть журнал готовый для печати, необходимо создать его электронную версию. что хотелось бы получить. на сайте будет миниатюра журнала, при нажатии на которую будет открываться журнал на весь экран. человек сможет листать журнал, ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

EvgeniiTsarkov
Евгений 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Парсинг сайта и отправка сообщения в телеграмм
Python
Четкая формулировка задачи. Всегда на связи. Оплата своевременная. Заказчика рекомендую.
Немного запоздал с отзывом, т.к. нужно было время на тестирование бота, Евгений очень хорошо справился с данным проектом, выполнил в срок и на протяжении тестирования был всегда на связи, появлялись не большие ошибки с которыми Евгений быстро справился. Рекомендую этого исполнителя)
Ответный отзыв
0x713
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$29
10 баллов
5 лет назад
Парсинг сайта, сбор информации. Python + telegramm
Python
Хорошо заказчик, приятен в общении, умеет толково объяснить чего хочет, если нужно с примерами. Рекомендую.
Отличный исполнитель) Полностью справился с проектом, были кое какие ошибки по окончанию, но как же без ошибок, но Арсений их исправил и я остался доволен его работой. Спасибо большое.
Ответный отзыв
wityat
Виктор 
23 года
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Парсинг телеграмм бота с отправкой смс. Желательно на PHP
PHP
Хороший заказчик, всё по делу.
Все хорошо) Выполнил проект быстро, были потом кое какие доработки и с ними тоже справился. Рекомендую сотрудничество с Виктором.
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N_Yu
Юля 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
3 балла
9 лет назад
Видео галлерея + навигация для wordpress
WordPress
Заказчик пропал, не выходил на связь
Юлия очень быстро и качественно справилась со своей задачей. приятная в общении. рекомендую
Ответный отзыв
HelloGoodbye
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
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Отличный заказчик. Чёткое ТЗ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Очень порядочный исполнитель. с задачей справился быстро и качественно. рекомендую.
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