Основная идея ресурса - что-то типа он-лайн тамагочи. Т.е. менеджер какого-то "зверька". Нужно придумать название для этой игры и слоган. В предложениях пишите варианты и номер ВМЗ кошелька. Из всех предложенных вариантов будет выбранн один. ...