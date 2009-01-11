wuch

Денис Гордиенко wuch

 
36 летРоссия/Тольятти
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Веб, разработка по, хостинг, администрирование, тестирование и оценка

- php скрипты.

- Работа с базами данных MySQL, SQLite, Berkeley DB, MS SQL.

- С++ (Win \ UNIX)

- Верстка и разметка.

- Хостинг и сопровождение ресурса (характеристики и цена при личной переписке).

- sh скрипты.

- Тестирование ПО и веб-ресурсов.

- Советы и технологическая помощь при ведении проекта.

- Разработка ПО на платформе .NET (С#)

- Регистрация в каталогах и т.д.

- JavaScript \ AJAX

Образование:

Тольяттинский Государственный Университет, Факультет "Математики и Информатики", Кафедра "Прикладной Математики и Прикладной Информатики", Специальность "Математическое Обеспечение и Администрирование Информационных Систем", 5 курс.

Опыт работы:

12.2006 - 02.2008 МУП "ПО КХ г.Тольятти" администратор баз данных

04.2008 - 08.2008 ГК "ЛИК" инженер информационно технического отдела

04.2008 - 10.2008 Типография "Самвен" системный администратор (не офиц.)

04.2008 - 11.2008 Детский дом-школа "Единство" системный администратор (не офиц.)

09.2008 - 06.2009 МУП "ПО КХ г.Тольятти" инженер АСУиТП

PHPJavascriptMySQLAjaxSQLiteUnix

  • Дизайн сайта веб-студии.

    Требуется выполнить дизайн для сайта веб-студии и разработать логотип. Следует сделать дизайн следующих страниц: главная, услуги, портфолио, контакты, и дизайн для текстовой страницы. Оплата без предоплаты по безопасной сделке. При выборе исполнителя будут учтены следующие ...

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  • Настройка MS SQL Serer + аттач БД

    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько стоит с нуля поднять MS SQL Server и перенести на него рабочую базу. Ну и соответственно сконфигурировать, чтобы все работало? Заранее благодарен

    Настройка сервера/ПО6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сбор команды.

    Собираю группу сотрудников для создания группы разработчиков. Идея и общие положения в асе. Требуются специалисты: - разработчик сайтов на платформе apache+php+mysql - разработчик сайтов на платформе IIS+.NET+MS SQL - программист Си-подобных языков - программист Паскале-подобных языков. - дизайнер \ веб-дизайнер - ...

    PHPMySQLApache
    Сайты «под ключ»47 заявок
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    14 лет назад

  • Придумать название ресурса.

    $4

    Основная идея ресурса - что-то типа он-лайн тамагочи. Т.е. менеджер какого-то "зверька". Нужно придумать название для этой игры и слоган. В предложениях пишите варианты и номер ВМЗ кошелька. Из всех предложенных вариантов будет выбранн один. ...

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