Требуется выполнить дизайн для сайта веб-студии и разработать логотип. Следует сделать дизайн следующих страниц: главная, услуги, портфолио, контакты, и дизайн для текстовой страницы. Оплата без предоплаты по безопасной сделке. При выборе исполнителя будут учтены следующие ...
- php скрипты.
- Работа с базами данных MySQL, SQLite, Berkeley DB, MS SQL.
- С++ (Win \ UNIX)
- Верстка и разметка.
- Хостинг и сопровождение ресурса (характеристики и цена при личной переписке).
- sh скрипты.
- Тестирование ПО и веб-ресурсов.
- Советы и технологическая помощь при ведении проекта.
- Разработка ПО на платформе .NET (С#)
- Регистрация в каталогах и т.д.
- JavaScript \ AJAX
Образование:
Тольяттинский Государственный Университет, Факультет "Математики и Информатики", Кафедра "Прикладной Математики и Прикладной Информатики", Специальность "Математическое Обеспечение и Администрирование Информационных Систем", 5 курс.
Опыт работы:
12.2006 - 02.2008 МУП "ПО КХ г.Тольятти" администратор баз данных
04.2008 - 08.2008 ГК "ЛИК" инженер информационно технического отдела
04.2008 - 10.2008 Типография "Самвен" системный администратор (не офиц.)
04.2008 - 11.2008 Детский дом-школа "Единство" системный администратор (не офиц.)
09.2008 - 06.2009 МУП "ПО КХ г.Тольятти" инженер АСУиТП
- Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько стоит с нуля поднять MS SQL Server и перенести на него рабочую базу. Ну и соответственно сконфигурировать, чтобы все работало? Заранее благодаренНастройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
Собираю группу сотрудников для создания группы разработчиков. Идея и общие положения в асе. Требуются специалисты: - разработчик сайтов на платформе apache+php+mysql - разработчик сайтов на платформе IIS+.NET+MS SQL - программист Си-подобных языков - программист Паскале-подобных языков. - дизайнер \ веб-дизайнер - ...Сайты «под ключ»47 заявокЗакрыт14 лет назад
- $4
Основная идея ресурса - что-то типа он-лайн тамагочи. Т.е. менеджер какого-то "зверька". Нужно придумать название для этой игры и слоган. В предложениях пишите варианты и номер ВМЗ кошелька. Из всех предложенных вариантов будет выбранн один. ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт15 лет назад