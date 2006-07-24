http://www.piquadro-shop.ru/f/pq.swf Данный сайт будет изменен! редизайн сайта + добавление программной части (функционал) и на основе полученной версии необходимо создать HTML версию интернет магазина Есть в наличии скрипт интернет магазина Php shop enterprise - на основе которого нужно сделать сайт.