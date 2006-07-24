http://www.piquadro-shop.ru/f/pq.swf Данный сайт будет изменен! редизайн сайта + добавление программной части (функционал) и на основе полученной версии необходимо создать HTML версию интернет магазина Есть в наличии скрипт интернет магазина Php shop enterprise - на основе которого нужно сделать сайт.
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
Исходный проект: http://www. piquadro - shop.ru /f/pq.swf (пробелы уберите) в поле поиск необходимо ввести: 1068 (для того, чтобы посмотреть как отображаются товары) Основная задача - редизайн ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Интернет – магазину требуется: Программист - - Администрирование магазина - Раскрутка магазина - На постоянной основе - Опыт работы ОБЯЗАТЕЛЕН. - Оклад: от 700 (в дальнейшем до 2000 $ реально) Свое резюме просьба высылать на ниже приведенный адрес электронной почты. P.S. Интернет ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Интернет – магазину требуется: Программист - - Администрирование магазина - Раскрутка магазина - На постоянной основе - Опыт работы ОБЯЗАТЕЛЕН. - Оклад: от 700 (в дальнейшем до 2000 $ реально) Свое резюме просьба высылать на ниже приведенный адрес электронной почты. P.S. Интернет ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт17 лет назад