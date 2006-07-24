wws1

Гость wws1

 
44 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Создание HTML версии интернет магазина

    http://www.piquadro-shop.ru/f/pq.swf Данный сайт будет изменен! редизайн сайта + добавление программной части (функционал) и на основе полученной версии необходимо создать HTML версию интернет магазина Есть в наличии скрипт интернет магазина Php shop enterprise - на основе которого нужно сделать сайт.

    PHPHTMLРедизайн сайта
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн Flash интернет-магазина,программная часть

    Исходный проект: http://www. piquadro - shop.ru /f/pq.swf (пробелы уберите) в поле поиск необходимо ввести: 1068 (для того, чтобы посмотреть как отображаются товары) Основная задача - редизайн ...

    HTMLРедизайн сайта
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программист

    $1000

    Интернет – магазину требуется: Программист - - Администрирование магазина - Раскрутка магазина - На постоянной основе - Опыт работы ОБЯЗАТЕЛЕН. - Оклад: от 700 (в дальнейшем до 2000 $ реально) Свое резюме просьба высылать на ниже приведенный адрес электронной почты. P.S. Интернет ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интернет магазин

    $1000

    Интернет – магазину требуется: Программист - - Администрирование магазина - Раскрутка магазина - На постоянной основе - Опыт работы ОБЯЗАТЕЛЕН. - Оклад: от 700 (в дальнейшем до 2000 $ реально) Свое резюме просьба высылать на ниже приведенный адрес электронной почты. P.S. Интернет ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад