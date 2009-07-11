Дизайн-студия «X-Project» работает на рынке дизайн-услуг уже на протяжении 13 лет. Начав свою деятельность в 1995 году, наша студия попала в число первооткрывателей в области российской Интернет-индустрии. На сегодняшний день «X-Project» — успешная, профессиональная компания, имеющая четкую, проверенную временем технологию реализации проектов любого уровня сложности.
Мы предоставляем широкий спектр услуг, охватывая большую часть рынка индустрии дизайна. Основными направлениями нашей деятельности являются:
интернет-маркетинг;
разработка Интернет-проектов;
создание фирменных стилей и графический дизайн;
дизайн интерьера и текстильный дизайн.
Благодаря последовательному развитию каждого из направлений, а также освоению новейших технологий отрасли, нам удалось получить признание и уважение общественности во всех сферах деятельности.
Нашими клиентами являются крупнейшие представители нефтяной и газовой отраслей, строительные компании, известные периодические издания и многие другие, коммерческие и государственные, организации. Индивидуальный подход к каждому из клиентов позволяет нам своевременно завершать любые проекты в соответствии с требованиями и пожеланиями заказчика, который, получив готовый продукт, окончательно убеждается в компетентности и профессионализме специалистов студии.
За 13 лет деятельности компании нашими сотрудниками было реализовано более 700 уникальных по идее и исполнению проектов, каждый из которых представляет собой продукт высочайшего качества, что подтверждается многочисленными наградами, полученными на престижных международных конкурсах, премиях и фестивалях.
Дизайн-студия «X-Project» — надежный и авторитетный партнер, готовый предложить Вам множество эксклюзивных дизайнерских идей и воплотить в жизнь любое нестандартное решение на достойном высшей оценки уровне качества.
- «X-Project» разработала дизайн для сайта Neurok127 просмотров
- Интернет-представительство компании УСК-Спецстрой197 просмотров
- Из монитора — в летний сад166 просмотров
- «X-Project» создала новый сайт компании «RODEX GRO174 просмотра
- Http://www.isrholding.com/210 просмотров
- «X-Project» представила новый сайт компании «Энерг123 просмотра
- Новый сайт от «X-Project» для компании «BusinesSys130 просмотров
- Мультирегион120 просмотров
- Разработка сайта для компании «СВЕЗА»140 просмотров
- «X-Project» создала новый сайт для «НэтЛайн»114 просмотров
- Новый сайт компании «Sirota & Mosgo»175 просмотров
- Новая версия сайта компании «Мастер Профиль»135 просмотров