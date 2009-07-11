Дизайн студия

Дизайн-студия «X-Project» работает на рынке дизайн-услуг уже на протяжении 13 лет. Начав свою деятельность в 1995 году, наша студия попала в число первооткрывателей в области российской Интернет-индустрии. На сегодняшний день «X-Project» — успешная, профессиональная компания, имеющая четкую, проверенную временем технологию реализации проектов любого уровня сложности.

Мы предоставляем широкий спектр услуг, охватывая большую часть рынка индустрии дизайна. Основными направлениями нашей деятельности являются:

интернет-маркетинг;

разработка Интернет-проектов;

создание фирменных стилей и графический дизайн;

дизайн интерьера и текстильный дизайн.

Благодаря последовательному развитию каждого из направлений, а также освоению новейших технологий отрасли, нам удалось получить признание и уважение общественности во всех сферах деятельности.

Нашими клиентами являются крупнейшие представители нефтяной и газовой отраслей, строительные компании, известные периодические издания и многие другие, коммерческие и государственные, организации. Индивидуальный подход к каждому из клиентов позволяет нам своевременно завершать любые проекты в соответствии с требованиями и пожеланиями заказчика, который, получив готовый продукт, окончательно убеждается в компетентности и профессионализме специалистов студии.

За 13 лет деятельности компании нашими сотрудниками было реализовано более 700 уникальных по идее и исполнению проектов, каждый из которых представляет собой продукт высочайшего качества, что подтверждается многочисленными наградами, полученными на престижных международных конкурсах, премиях и фестивалях.

Дизайн-студия «X-Project» — надежный и авторитетный партнер, готовый предложить Вам множество эксклюзивных дизайнерских идей и воплотить в жизнь любое нестандартное решение на достойном высшей оценки уровне качества.