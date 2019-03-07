Full-stack программист
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Я full-stack программист. Люблю сложные и не стандартные проекты. Делаю все вовремя и аккуратно.
Front-end навыки:
- HTML/CSS, Bootstrap и т.д.
- чистый JavaScript
- JavaScript frameworks:
- Vue.js
- Angular.js
- PHP
- PHP CMS:
- Open Cart
- Word Press
- PHP Framework:
- Laravel
- MySQL
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$80
10 баллов
5 лет назад
Работа сделана в соответствии с ТЗ, исправления внесены.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством. Отличный заказчик. Четкое ТЗ, всегда на связе, быстрая оплата. Рекомендую.