Full-stack программист

Здравствуйте, меня зовут Андрей.

Я full-stack программист. Люблю сложные и не стандартные проекты. Делаю все вовремя и аккуратно.

Front-end навыки:

HTML/CSS, Bootstrap и т.д.

чистый JavaScript

JavaScript frameworks: Vue.js Angular.js

