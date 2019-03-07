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Андрей Рева wwwcoderwww

 
39 летУкраина/Смела
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Full-stack программист

Здравствуйте,  меня зовут Андрей.

Я full-stack программист. Люблю сложные и не стандартные проекты. Делаю все вовремя и аккуратно.

Front-end навыки:

  • HTML/CSS, Bootstrap и т.д.
  • чистый JavaScript
  • JavaScript frameworks:
    • Vue.js
    • Angular.js
Beck-end навыки:

  • PHP
  • PHP CMS:
    • Open Cart
    • Word Press
  • PHP Framework:
    • Laravel
  • MySQL
PHPJavascriptLaravelMySQLHTMLCSSBootstrapVue.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
azovalex
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Вордпресс
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
barkyd
50 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Верстка и натяжка на движок WP типовых страниц сайта услуг.
Работа сделана в соответствии с ТЗ, исправления внесены.
Очень доволен сотрудничеством. Отличный заказчик. Четкое ТЗ, всегда на связе, быстрая оплата. Рекомендую.
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