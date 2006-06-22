xCode

С. Виктор xCode

 
35 летРоссия/Брянск
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

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HTML-, DIV-верстка, PHP-программинг => www.xcode.ru

Разработка сайтов, дизайнов, флеш => www.3w-studio.info

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PHPHTML

  • Сделать флеш-шапку

    В общем, нужно сделать флеш-шапку. Все довольно просто и стандартно так сказать. Есть только пара пожеланий. Бюджет: 20$ --- Свои координаты (желательно аськи), кидайте на [email protected] И пару линков оставляйте на работы.

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Натянуть дизайн на CMS BORNET

    $15

    Приветствую! Попытка №2. Есть поверстанный дизайн. И есть интернет-магазин со стандартным дизайном на базе CMS от BORNET.ru Так вот нужно сделать, чтобы магазин продолжил существование со старой CMS, но с новым дизайном. Свои координаты оставляйте здесь или кидайне на ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Js - пересылка для заданных IP

    Приветствую! Нужен простенький скрипт на js. Будет список ip, нужно сделать, чтобы если юзер заходить на страницу, и у него ip совпадает с одним из тех, что есть в списке (список ip пускай будет прямо в скрипте, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн

    Приветствую! Нужен дизайн для сайта http://xcode.ru Но! Как видите, еще не начал толком работать, денег нет. Поэтому взамен предлагаю спрогать что-нибудь (на php) или сверстать. В любом случае, работа пойдет в Ваше портфолио, поэтому будете делать не ...

    PHP
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад