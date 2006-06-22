В общем, нужно сделать флеш-шапку. Все довольно просто и стандартно так сказать. Есть только пара пожеланий. Бюджет: 20$ --- Свои координаты (желательно аськи), кидайте на [email protected] И пару линков оставляйте на работы.
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HTML-, DIV-верстка, PHP-программинг => www.xcode.ru
Разработка сайтов, дизайнов, флеш => www.3w-studio.info
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- Веб-программирование18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $15
Приветствую! Попытка №2. Есть поверстанный дизайн. И есть интернет-магазин со стандартным дизайном на базе CMS от BORNET.ru Так вот нужно сделать, чтобы магазин продолжил существование со старой CMS, но с новым дизайном. Свои координаты оставляйте здесь или кидайне на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10
Нужно прикрутить скрипт к макету. См. прикрученный файл. Чем раньше тем лучше. Очень хорошо - чтобы завтра до 9 утра по мск. --- icq: 55-777-99 [email protected]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Приветствую! Нужен простенький скрипт на js. Будет список ip, нужно сделать, чтобы если юзер заходить на страницу, и у него ip совпадает с одним из тех, что есть в списке (список ip пускай будет прямо в скрипте, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Приветствую! Нужен дизайн для сайта http://xcode.ru Но! Как видите, еще не начал толком работать, денег нет. Поэтому взамен предлагаю спрогать что-нибудь (на php) или сверстать. В любом случае, работа пойдет в Ваше портфолио, поэтому будете делать не ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад