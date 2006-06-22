Приветствую! Попытка №2. Есть поверстанный дизайн. И есть интернет-магазин со стандартным дизайном на базе CMS от BORNET.ru Так вот нужно сделать, чтобы магазин продолжил существование со старой CMS, но с новым дизайном. Свои координаты оставляйте здесь или кидайне на ...