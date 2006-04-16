xbbx31

Станислав Смирнов xbbx31

 
37 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Создать видеоролик на youtube

    Здравствуйте . Нужен человек кто сможет создать видео ролик на подобии этого https://www.youtube.com/watch?v=vTJMri0_Les&amp;t=5s Тему можно брать с английских каналов и переводить на русский . Естественно уникальный свой монтаж

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Подготовить тект для преролла 30 сек

    Здравствуйте . Нужно написать текст для прерола , 30 сек . Рекламировать будем ютуб канал . Надо представить канал и что ждет подписавшись на канал .  Всю нужную информацию предоставлю

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужна услуга диктора

    Надо озвучивать истории на ютуб канале . Тематика детективная, мистика и т.д На постоянной основе . Голос МУЖСКОЙ Пишите примеры и цены

    Озвучивание11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Баннер для viztrom.com

    Нужен баннер для сети viztrom.com Может кто с ней сталкивался ? хочу лить траф отуда , а изображение все не принимают. Пишут что текст на изображение не может занимать больше 10 % , а лучше всего без текста. Тема ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видеомонтаж на Ютуб

    Добрый день . На новостной ютуб канал требуется видеомантажер, делать ролики 3-10 минут на постоянной основе. В обязаности входит : 1 .  Найти материал  2 . Смонтировать видео 3 . Озвучить (Можно роботом)

    Видеомонтаж31 заявка
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
artem_polishchuk
Артем Полищук 
17 летУкраина
год в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
год назад
Сделать видеоролик в youtube
Хороший заказчик, коммуникация, постановка задачи, оплата - все в порядке! Очень приятно работать. Всем рекомендую!
Очень доволен работай . Учёл все мои капризы, сделал на вышем качестве . Рекомендую
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