Здравствуйте ! Надо сделать ролик на тему ван пис , на ютуб , продолжительностью до 5 минут
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершенгод назад
Здравствуйте . Нужен человек кто сможет создать видео ролик на подобии этого https://www.youtube.com/watch?v=vTJMri0_Les&t=5s Тему можно брать с английских каналов и переводить на русский . Естественно уникальный свой монтажВидеомонтаж7 заявокЗакрытгод назад
Здравствуйте . Нужно написать текст для прерола , 30 сек . Рекламировать будем ютуб канал . Надо представить канал и что ждет подписавшись на канал . Всю нужную информацию предоставлюКопирайтинг7 заявокЗакрыт2 года назад
Надо озвучивать истории на ютуб канале . Тематика детективная, мистика и т.д На постоянной основе . Голос МУЖСКОЙ Пишите примеры и ценыОзвучивание11 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен баннер для сети viztrom.com Может кто с ней сталкивался ? хочу лить траф отуда , а изображение все не принимают. Пишут что текст на изображение не может занимать больше 10 % , а лучше всего без текста. Тема ...Баннеры7 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день . На новостной ютуб канал требуется видеомантажер, делать ролики 3-10 минут на постоянной основе. В обязаности входит : 1 . Найти материал 2 . Смонтировать видео 3 . Озвучить (Можно роботом)Видеомонтаж31 заявкаЗакрыт3 года назад